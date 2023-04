Qu’est ce qu’un narrow-based weighted average ratchet?

Cette formule est un peu plus dilutive pour les actionnaires sans BSA ratchet. Comme pour le broad-based weighted average ratchet, elle permet aux investisseurs de souscrire à de nouvelles actions pour ramener le prix moyen de souscription de leurs actions à une moyenne pondérée du prix du premier tour et du prix du second tour. Cependant, cette moyenne pondérée est calculée sur une base non pleinement diluée, c’est-à-dire sans prendre en compte les options (BSPCE, BSA, SO, etc.) et sans considérer les actions émises avant le premier tour.