Qu’est ce qu’un data lake?

Un data lake est une plateforme de stockage de données qui permet de collecter, de stocker et de gérer de grandes quantités de données structurées et non structurées de différentes sources. Les données peuvent être stockées dans leur format d’origine sans avoir à être pré-traitées ou organisées.

Les data lakes sont souvent utilisés pour centraliser les données d’entreprise pour une analyse plus efficace et pour fournir une source unique de données pour les applications et les processus de l’entreprise. Les data lakes permettent aux entreprises de stocker et d’analyser les données sur une large gamme de sources, telles que les données de transaction, les données de clic, les données de médias sociaux, etc.

Les data lakes sont souvent construits sur des technologies telles que Hadoop et les fichiers HDFS pour une grande scalabilité et une flexibilité accrue. Ils peuvent également être intégrés avec d’autres outils analytiques tels que les plateformes de Business Intelligence pour une analyse plus approfondie des données.