DMP: Quelles sont les données third party?

Les données third-party sont des données collectées par une entreprise autre que celle qui les utilise. Elles peuvent inclure des informations telles que:

Les données démographiques, telles que l’âge, le sexe et la localisation géographique

Les données sur les centres d’intérêt et les comportements d’achat

Les données sur les activités en ligne, telles que la navigation sur le web et les interactions avec les médias sociaux

Les données third-party peuvent être achetées ou louées auprès de sociétés de données spécialisées ou de réseaux publicitaires. Elles sont souvent utilisées pour le ciblage publicitaire et la personnalisation du contenu, mais elles peuvent également être utilisées pour d’autres fins telles que la recherche marketing, la démographie et l’analyse de la performance.

Il est important de noter que les données third-party peuvent ne pas être fiables ou précises, car elles ne proviennent pas directement des sources d’origine. De plus, la collecte et l’utilisation de ces données peuvent poser des problèmes de protection de la vie privée et de conformité réglementaire. Les entreprises doivent donc faire attention lors de l’achat et de l’utilisation de données third-party et s’assurer de les utiliser en conformité avec les réglementations en matière de protection des données (RGPD).

Elles viennent enrichir votre DMP aux cotés de données first party et des données second party