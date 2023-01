Qu’est ce qu’un Down Round?

Un Down Round est une opération de levée de fonds par laquelle une société émet de nouvelles actions de Common Stock à un prix inférieur au cours de l’action en bourse au moment de l’opération. Les Down Rounds sont souvent utilisés par les sociétés en difficulté financière qui cherchent à lever des fonds rapidement, mais qui sont confrontées à une faible demande pour leurs actions en raison de leur performance financière dégradée ou de leur incertitude future.

Les Down Rounds peuvent avoir un impact significatif sur les actionnaires existants de la société, car ils réduisent la valeur de leur participation dans la société et peuvent entraîner une dilution de leur droit de vote aux assemblées générales. Ils peuvent également avoir un impact sur le cours de l’action de la société, car l’augmentation de l’offre d’actions sur le marché peut entraîner une baisse de la demande pour ces actions et donc une baisse de leur valeur.