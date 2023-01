Connaissez vous FAUME la startup qui aide les marques à se lancer sur le marché de la seconde main?

Lancé en 2020 par Aymeric Déchin, Nicolas Viant, Lucas Patricot et Jocelyn Kerbourc’h, Faume est un fournisseur de solutions technologiques et logistiques faciles d’accès pour les marques de luxe et de prêt-à-porter désireuses de se lancer sur le marché de la seconde main. La startup parisienne met ainsi à disposition des marques un site e-commerce personnalisable à travers lequel leurs clients peuvent renvoyer gratuitement leurs produits.

Faume s’occupe ensuite de la remise en état de l’article, de sa mise en ligne et du merchandising du site de seconde main. La startup accompagne déjà plus de 30 marques européennes dont Isabel Marant, Sandro, The Kooples, Hugo Boss, AMI Paris, Aigle, Balzac Paris et depuis cette semaine, ba&sh.

« Nous accompagnons les marques en France mais aussi sur leurs différents marchés à l’international », explique Aymeric Déchin, CEO de Faume. « L’expérience client est au cœur de notre proposition de valeur. Les marques qui veulent se placer sur le marché de la seconde main doivent en effet apporter une expérience différenciante par rapport à ce qui existe aujourd’hui, notamment face aux plateformes comme Vinted, Vestiaire collective ou LeBonCoin, qui ont démocratisé l’usage ».

Retrouvez l’interview complète d’Aymeric Déchin, CEO de Faume :