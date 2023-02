Qu’est ce qu’un .HTACCESS ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le fichier .htaccess est un fichier de configuration utilisé par les serveurs Apache pour contrôler l’accès aux fichiers et dossiers sur un site Web. Il permet de définir les règles pour la gestion des URL, la redirection des pages, la gestion des erreurs, la protection des dossiers par mot de passe, la gestion de la mise en cache, et plus encore.

Le fichier .htaccess se trouve généralement à la racine de votre site Web et peut être modifié pour personnaliser les paramètres de votre site. Par exemple, vous pouvez utiliser le fichier .htaccess pour créer une redirection 301 pour renvoyer les utilisateurs et les moteurs de recherche vers une nouvelle URL lorsque la page d’origine n’est plus disponible.

Il est important de noter que le fichier .htaccess peut avoir un impact considérable sur la performance et la sécurité de votre site, il est donc important de le manipuler avec précaution et de sauvegarder le fichier avant de faire des modifications. Il est toujours recommandé de consulter un développeur Web ou un expert en SEO pour vous aider à utiliser correctement le fichier .htaccess et à éviter tout problème potentiel.