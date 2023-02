Qu’est ce que GPT3?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) est un modèle de traitement du langage développé par OpenAI qui utilise l’apprentissage en profondeur pour produire du texte en fonction de prompts donnés. Il fonctionne de la manière suivante :

GPT-3 est pré-entraîné sur une quantité massive de données textuelles issues d’Internet, ce qui lui permet d’acquérir une connaissance approfondie de la langue et de la structure du texte.

Lorsqu’un utilisateur fournit un prompt, une séquence de mots ou de phrases, GPT-3 utilise cette entrée pour déterminer ce qui est le plus probable pour continuer la séquence.

En utilisant les informations apprises lors de son pré-entraînement, GPT-3 génère du texte de manière autonome en continuant la séquence du prompt.

La sortie générée peut être ajustée en fonction de critères supplémentaires, tels que la longueur souhaitée, la tonalité, le style et les thèmes.

GPT-3 utilise un réseau de neurones transformer pour générer du texte, ce qui lui permet de prendre en compte les contextes et les relations entre les mots dans une phrase. Cela lui permet de produire du texte qui est cohérent, crédible et souvent difficile à distinguer de celui produit par un humain.

En raison de sa précision et de sa capacité à produire du contenu de haute qualité, GPT-3 est utilisé dans de nombreuses applications, notamment la génération automatisée de résumés, la rédaction de contenu, la traduction automatique et la création de chatbots.

GPT3 est entrainé via un processus appelé « entraînement supervisé »

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) est pré-entraîné en utilisant un processus appelé « entraînement supervisé ». Ce processus consiste à fournir au modèle un grand nombre de données textuelles annotées, ainsi qu’une réponse attendue pour chaque donnée, afin de lui permettre d’apprendre à produire du texte de manière autonome.

Voici comment le processus de pré-entraînement de GPT-3 se déroule en général :

Collection de données : OpenAI collecte un grand nombre de données textuelles, telles que des articles de presse, des livres, des pages web, des forums de discussion, etc. Annotation des données : Les données textuelles sont annotées en ajoutant des réponses attendues pour chaque donnée, ce qui permet au modèle de comprendre la structure et la signification du texte. Entraînement du modèle : Le modèle est entraîné sur les données annotées en utilisant un algorithme d’apprentissage en profondeur, tel que le réseau de neurones transformer. Le modèle est entraîné à produire du texte en utilisant les réponses attendues comme référence. Évaluation et ajustement : Le modèle est évalué en utilisant des données de test et ses performances sont mesurées. Si nécessaire, des ajustements peuvent être apportés au modèle pour améliorer ses performances. Pré-entraînement terminé : Une fois le modèle formé et ajusté, le processus de pré-entraînement est terminé et le modèle est prêt à être utilisé pour produire du texte en réponse à des prompts donnés.

Selon OpenAI, GPT-3 a été pré-entraîné sur plus de 570 Go de données textuelles, ce qui représente des millions de pages de texte provenant d’Internet, telles que des articles de presse, des livres, des pages web, des forums de discussion, etc.

Ces données ont été annotées pour permettre au modèle de comprendre la structure et la signification du texte. L’annotation des données consiste à ajouter des informations supplémentaires à chaque donnée textuelle, telles que des réponses attendues ou des étiquettes, pour permettre au modèle d’apprendre à produire du texte de manière autonome.

Le processus d’annotation des données peut varier en fonction de la source des données et du type de données. Par exemple, pour les données textuelles telles que les articles de presse ou les livres, les données peuvent être annotées en ajoutant des réponses attendues pour chaque phrase ou section du texte. Pour les données provenant de sources telles que les forums de discussion, les données peuvent être annotées en ajoutant des étiquettes de sujet ou de catégorie pour chaque message.

L’annotation des données est un processus important pour permettre à GPT-3 d’acquérir une compréhension approfondie de la langue et de la structure du texte, ce qui lui permet de produire du texte de manière autonome avec une grande précision et une crédibilité élevées. Les données annotées sont utilisées pour entraîner le modèle en utilisant un algorithme d’apprentissage en profondeur, tel que le réseau de neurones transformer, ce qui permet au modèle de produire du texte de manière autonome en utilisant les réponses attendues ou les étiquettes comme référence.

Les données utilisées pour l’apprentissage de GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) ont été généralement annotées par des personnes ou des entreprises spécialisées dans l’annotation de données.

Cette quantité de données a permis à GPT-3 d’acquérir une compréhension approfondie de la langue et de la structure du texte, ce qui lui permet de produire du texte de manière autonome avec une grande précision et une crédibilité élevées. En raison de sa précision et de sa capacité à produire du contenu de haute qualité, GPT-3 est considéré comme un modèle de pointe en matière de traitement du langage.

Quelles sont les limites de GPT3?

Les principales limites de GPT-3 comprennent :

Biais de formation : GPT-3 a été formé sur des données textuelles provenant d’Internet, ce qui peut entraîner des biais dans les résultats produits par le modèle. Par exemple, si les données de formation comprennent des stéréotypes ou des opinions négatives à l’égard d’une certaine communauté, le modèle peut les reproduire dans ses réponses. Compréhension limitée : Bien que GPT-3 soit capable de produire du texte de manière autonome avec une grande précision et une crédibilité élevées, il peut ne pas toujours comprendre la signification réelle du texte. Par exemple, le modèle peut produire du texte qui semble logique et cohérent, mais qui peut être totalement faux. Faible capacité d’apprentissage continu : GPT-3 est un modèle pré-entraîné, ce qui signifie qu’une fois entraîné, il ne peut plus être mis à jour. Si les données de formation utilisées pour entraîner le modèle ne sont plus représentatives de la réalité, le modèle peut produire des réponses erronées. Coût élevé : GPT-3 est un modèle très complexe qui nécessite une quantité massive de ressources informatiques pour fonctionner. L’utilisation de GPT-3 peut donc entraîner des coûts élevés pour les entreprises ou les organisations qui souhaitent utiliser ce modèle.

Bien que ces limites puissent être considérées comme des défis, elles montrent également la nécessité de continuer à développer et à améliorer les modèles de traitement du langage pour les rendre plus fiables, plus compétents et plus accessibles.

Qui est Open AI?

OpenAI est une organisation de recherche en intelligence artificielle fondée en 2015 par Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman et d’autres personnalités du secteur technologique. Le but principal d’OpenAI est de développer des technologies d’IA de manière responsable et sécurisée, afin de maximiser les avantages pour la société dans son ensemble.

OpenAI travaille sur un large éventail de projets d’IA, notamment la reconnaissance vocale, la compréhension du langage naturel, la génération de contenu et la simulation de mondes virtuels. L’un de ses projets les plus connus est le modèle de traitement du langage GPT (Generative Pre-trained Transformer), qui est considéré comme l’un des modèles les plus avancés de traitement du langage actuellement disponibles.

OpenAI est une organisation à but non lucratif, ce qui signifie que ses technologies et ses résultats de recherche sont partagés publiquement avec la communauté de recherche en IA et sont disponibles pour un usage éthique et responsable. L’objectif d’OpenAI est de développer des technologies d’IA qui soient accessibles à tous et utilisées pour améliorer la vie des gens dans le monde entier.