Qu’est ce qu’une IA reactive?

Une IA de réaction, également appelée IA réactive, est un type d’IA qui est capable de réagir aux événements en temps réel. Elle est conçue pour prendre des décisions et des actions en fonction de l’environnement dans lequel elle opère. Elle utilise des algorithmes de traitement en temps réel pour analyser les données en entrée et déclencher une action appropriée.

Les systèmes d’IA réactive sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent une réaction immédiate, comme la conduite autonome, la surveillance de la sécurité, la surveillance de la qualité de l’air, la surveillance de la santé, etc.

Les systèmes d’IA réactive sont conçus pour traiter des données en temps réel, ils peuvent donc utiliser des techniques de traitement en temps réel pour gérer les données en entrée, comme les réseaux de neurones récurrents, les systèmes à états finis, les systèmes à états cachés, etc.

