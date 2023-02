Qu’est ce qu’une page zombie en SEO?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les pages zombies en SEO désignent des pages Web sur un site qui ne sont plus actives ou qui n’ont pas été mises à jour et qui ne sont plus utiles pour les utilisateurs. Ce peut être des pages qui ont été abandonnées ou qui ont été remplacées par des pages plus récentes, mais qui ont été laissées en ligne sans être redirigées vers d’autres pages du site.

Les pages zombies peuvent avoir un impact négatif sur le SEO d’un site car elles peuvent diluer la pertinence et la qualité du site pour les moteurs de recherche et les utilisateurs. Les moteurs de recherche peuvent considérer ces pages comme du contenu périmé ou peu fiable, ce qui peut entraîner un classement plus faible pour le site dans les résultats de recherche.

Les propriétaires de sites peuvent éviter les problèmes de pages zombies en surveillant régulièrement leur site pour détecter les pages qui ne sont plus utiles ou qui sont obsolètes, et en les supprimant ou en les redirigeant vers des pages plus pertinents. Ils peuvent également utiliser des outils de suivi de site pour surveiller les erreurs de pages introuvables (404) et les rediriger vers des pages appropriées pour améliorer l’expérience utilisateur et la pertinence du site pour les moteurs de recherche.