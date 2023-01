Qu’est ce que le modèle de Sales Led Growth (SLG)?

Le Sales Led Growth est une approche de développement accès sur la vente directe de produits ou services, c’est la méthode de vente de logiciels qui a été principalement mis en oeuvre avant l’avènement du Saas. Cela implique de mettre en place des stratégies et des tactiques pour attirer de nouveaux clients et augmenter les ventes auprès des clients existants. En opposition avec la stratégie de Product Led Growth (PLG), le Sales Led Growth nécessite l’intervention d’une force commerciale pour enclencher le processus de ventes. Cette stratégie est adaptée aux cycles de ventes longs, budgets vendu importants et qui aux produits / services qui impliquent une intégration complexe à l’issue de la vente.