Riot lève 30 millions de dollars pour contrer les cyberattaques dopées à l’IA

Les attaques par phishing ont explosé de 1 265 % en deux ans, portées par des algorithmes capables d’analyser des quantités massives de données publiques pour générer des emails frauduleux ultra réalistes. Ces menaces ne se contentent plus d’imiter grossièrement un expéditeur légitime. Elles intègrent des informations contextuelles précises, répliquent des styles d’écriture et adaptent leurs discours à chaque cible. L’ampleur du phénomène inquiète les entreprises, qui font face à une multiplication des brèches de sécurité causées par des erreurs humaines.

Riot, plateforme de cybersécurité spécialisée dans la protection des employés, se positionne contre ces menaces en utilisant l’IA pour automatiser la cyberdéfense des entreprises.

« Les hackers s’approprient les dernières avancées en IA à une vitesse alarmante. Notre mission est de les devancer en dotant les entreprises d’outils de protection aussi réactifs qu’eux. » indique Benjamin Netter, fondateur et CEO de Riot.

Un bouclier dynamique contre les attaques IA-driven

Plutôt que de s’appuyer sur des modules de formation traditionnels, souvent peu suivis par les employés, Riot propose un modèle proactif. Sa plateforme analyse en continu la posture cyber des collaborateurs, identifie les vulnérabilités – absence d’authentification à deux facteurs, réutilisation de mots de passe compromis – et alerte en temps réel via des canaux comme Slack et Microsoft Teams.

L’outil central de cette approche est Albert, un assistant cyber qui intervient directement dans l’environnement de travail. Lorsqu’un employé reçoit un email suspect, Albert peut en analyser le contenu, détecter les signaux d’une tentative de fraude et fournir une recommandation immédiate. En cas d’accès non sécurisé à un service sensible, il guide l’utilisateur vers une correction en quelques clics.

Cette stratégie transforme la cybersécurité d’un processus réactif en un système d’alerte et de correction en temps réel, minimisant l’impact des erreurs humaines. Un modèle adopté par Mistral AI, Alan, Deel, L’Occitane ou encore Le Monde.

Pour accélérer son développement, Riot annonce une levée de 27,7 millions d’euros en Série B, menée par Left Lane Capital. Ce tour inclut la participation des investisseurs historiques Y Combinator, Base10 et FundersClub, portant le total des fonds levés par la startup à 41,6 millions d’euros. Riot prévoit d’utiliser ces capitaux pour développer de nouvelles fonctionnalités, ouvrir deux bureaux supplémentaires et doubler ses effectifs dans les 12 prochains mois.