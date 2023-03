SCRUM: Qu’est-ce qu’un SPRINT?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Un Sprint dans la méthode Scrum est un cycle de développement itératif et incrémental d’une durée fixe, généralement de 1 à 4 semaines, au cours duquel l’équipe de développement travaille pour produire un incrément de produit potentiellement livrable. Chaque sprint a une planification de sprint, un objectif de sprint, un carnet de sprint et des revues et rétrospectives de sprint.

Voici les éléments clés d’un sprint Scrum :

Planification de sprint : Avant chaque sprint, l’équipe de développement et le propriétaire du produit se réunissent pour planifier ce qui sera accompli pendant le sprint. Cette planification inclut la sélection des éléments du carnet de produit à réaliser pendant le sprint, la définition de l’objectif de sprint et l’estimation des efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Objectif de sprint : L’objectif de sprint est l’objectif à court terme que l’équipe de développement doit atteindre pendant le sprint. Cet objectif est clair et spécifique, et il est utilisé pour guider le travail de l’équipe de développement tout au long du sprint. Carnet de sprint : Le carnet de sprint est une liste des éléments du carnet de produit que l’équipe de développement s’est engagée à réaliser pendant le sprint. Il est élaboré au cours de la planification de sprint. Développement : Au cours du sprint, l’équipe de développement travaille sur les éléments du carnet de sprint pour produire un increment de produit potentiellement livrable. Les membres de l’équipe de développement sont auto-organisés et travaillent de manière collaborative pour atteindre l’objectif de sprint. Revue de sprint : À la fin de chaque sprint, l’équipe de développement tient une revue de sprint pour examiner les résultats du sprint. Cette revue inclut une démonstration des éléments du carnet de sprint terminés et une discussion sur les résultats obtenus. Rétrospective de sprint : Après la revue de sprint, l’équipe de développement tient une rétrospective de sprint pour discuter des succès et des échecs du sprint et pour identifier les améliorations potentielles. Cette rétrospective est utilisée pour encourager l’amélioration continue de l’équipe de développement.

En résumé, le sprint Scrum est un cycle de développement itératif et incrémental qui permet à l’équipe de développement de produire un incrément de produit potentiellement livrable en un temps fixe. Il est basé sur une planification de sprint, un objectif de sprint, un carnet de sprint, une revue de sprint et une rétrospective de sprint. Le sprint est conçu pour permettre à l’équipe de développement de travailler de manière efficace et efficiente pour atteindre l’objectif de sprint et produire des résultats de haute qualité.