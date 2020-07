Sport: 1,5 million d’euros pour Oly Be, l’app de réservation de cours de yoga

Oly Be, spécialisé dans la réservation de séances sportives et dans les cours en ligne, lève 1,5 million d’euros en série A auprès d’Eutopia.

Lancé en 2015 par Gaëlle Frizon de Lamotte, Oly Be est une plateforme, disponible sur application, de réservation de cours de yoga et autres exercices de bien-être. La startup organise et dispense elle-« Nous sommes persuadés que la crise actuelle va renforcer le besoin de chacun de prendre soin de son corps et de son esprit. même ces cours. Confinement oblige, Oly Be a revu son modèle et a transformé ses cours en présentiel en cours en ligne. La startup revendique 30 000 réservations de cours enregistrées en 3 mois, qu’il s’agisse de yoga, pilates, sophrologie ou encore fitness.

« Nous sommes persuadés que la crise actuelle va renforcer le besoin de chacun de prendre soin de son corps et de son esprit. Nous avons été convaincus par la vision d’OLY Be et par son modèle omnicanal, qui nous semble être le plus pertinent pour rendre la pratique du yoga accessible au plus grand nombre », commente Camille Kriebitzsch, Investment Director et co-fondatrice d’Eutopia.

Au total, Oly Be revendique plus de 20 000 élèves inscrits et 600 professeurs indépendants. La startup parisienne ambitionne désormais de recruter une vingtaine de personnes et de s’étendre dans de nouvelles villes en France, notamment à Lille et Toulouse. « Cette levée va nous permettre de renforcer les équipes Tech, Marketing et Sales et de développer à la fois notre offre et notre présence sur l’ensemble du territoire français », commente Gaëlle Frizon de Lamotte.

Oly Be : les données clés

Fondateur : Gaëlle Frizon de Lamotte

Création : 2015

Siège social : Paris

Activité : plateforme de réservation de cours de yoga

Financement : 1,5 million d’euros en série A auprès d’Eutopia.