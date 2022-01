Top des entreprises qui recrutent dans le numérique, participez gratuitement à l’édition 2022

Avec une Frenchtech ultra dynamique, l’accélération de la transformation digitale dans tous les PME et grands groupes, et le phénomène plus conjoncturel qu’est la grande démission, 2022 marque un tournant dans la guerre des talents.

Pour de nombreuses entreprises communiquer au plus près des professionnels du numériques, sur leurs projets, ambitions, et moyens mis en oeuvre est devenu un impératif afin d’émerger auprès de candidats, qui confondent parfois secteurs et métiers. Aux cotés des startups en hypercroissance qui recrutent à renfort de leurs levées de fonds, les entreprises traditionnelles restent les plus importants recruteurs de profils ayant des compétences dans l’ingénieurie, le marketing, le design, la gestion de projets ou encore les opérations.

Fort de sa communauté de plus de 65 000 membres, FrenchWeb a musclé le programme 2022 avec différents dispositifs pour vous aider à faire connaitre et positionner votre marque employeur auprès des professionnels du numériques et attirer les meilleurs talents.