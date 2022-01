[Seed] AssurTech: Flitter lève 2,5 millions d’euros auprès de Global Founders et Xavier Niel

Le marché de l’assurance automobile connectée est estimé à 17 milliards d’euros en Europe, selon Deloitte. C’est dans ce contexte que la startup Flitter lève 2,5 millions d’euros auprès de Global Founders Capital et Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, avec la participation de Jacques Bouthier, le fondateur d’Assu2000, Pierre-Yves Durand, ancien directeur marketing d’AXA, Christophe Eberlé, fondateur d’Optimind, mais également les fondateurs des insurtechs Luko et Seyna.

Fondé en 2021 à Station F par Jeremy Steinberg (CEO) diplômé de l’ESCP passé par Google, Arnaud Dumora (CTO) ancien diplômé de Centrale-Supélec, et Hajer Gorgi (COO) actuaire diplômée de l’ENSAE, Flitter propose aux automobilistes de payer leur assurance en fonction des kilomètres qu’ils parcourent. La startup est en effet parti du constat qu’un assuré sur deux en France roule moins de 10 000 kilomètres par an et surpaye son assurance automobile. Concrètement, Flitter propose des tarifs ajustables pour permettre à ceux qui roulent moins de 10 000 kilomètres par an de faire des économies.

« L’assuré choisit son forfait et soumet son kilométrage dans son application via une simple photographie », explique l’entreprise. « En cours d’année, il peut moduler son kilométrage à tout moment et profiter d’une assurance à la carte qui évolue selon ses besoins ».

« L’assurance auto est un marché de 120 milliards d’euros en Europe, mais qui a très peu évolué sur les 10 dernières années », commente David Sainteff, Partner chez Global Founders Capital. « Peu de nouveaux acteurs se sont positionnés sur la mobilité, et aucun n’a réussi à proposer des services qui vont au-delà du modèle de l’assurance auto traditionnelle. Le modèle de Flitter est parfaitement positionné pour corriger cette anomalie de marché et repenser la manière dont l’assurance adresse l’évolution de notre mobilité. »