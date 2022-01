[Silicon Carne] Tout comprendre au Web3

Le Web est en train de vivre sa troisième révolution et elle sera je pense encore plus bouleversante que les précédentes.

Les cryptos ont rendu la confiance programmable, du coup plus besoin des intermédiaires. Plus besoin des banques pour être payés. Plus besoin des avocats pour rédiger un contrat. Plus besoin des réseaux sociaux pour monétiser son talent.

C’est l’ensemble de notre système de valeur qui est remis en cause aujourd’hui par les cryptos et si vous êtes un auditeur assidu de Silicon Carne, ce n’est pas la première fois que vous m’en entendez parler, mais j’avais envie de faire une émission spéciale pour re-expliquer simplement les concepts tels que le Web 3, la blockchain, les Social Tokens, les NFTs et autres DAOs.

Si vous n’avez pas encore eu le temps de vous plonger dans le monde nouveau des cryptos, pas de panique, Silicon Carne vous propose cette semaine une séance de rattrapage.

Invités :

Hugo Renaudin, Co-Founder de P00LS, une plateforme construite sur la blockchain à destination des créateurs du monde entier.