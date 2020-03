Tourisme: OneRagtime mène un tour de table de 1,6 million d’euros pour l’app de détaxe Woonivers

Woonivers, spécialisé dans le remboursement de la TVA aux touristes, lève 1,6 million d’euros auprès du fonds français OneRagtime, avec la participation du fonds espagnol Encomenda, de fonds privés mexicains et de capital publique. Il s’agit pour la startup madrilène de sa deuxième levée de fonds.

Fondé en 2018 par Antonio Cantalapiedra et Abel Navajas, Woonivers développe une application gratuite spécialisée dans le remboursement de la TVA aux touristes non-ressortissants de l’Union européenne. Approuvée par l’administration fiscale espagnole, la startup a pour objectif d’accompagner les touristes comme les commerçants au moment de traiter les factures. En effet, la solution permet aux touristes de réclamer le remboursement de la TVA après avoir scanné leur ticket de caisse. Les commerçants peuvent eux aussi accéder à un espace dédié à la gestion des opérations dites « hors taxe ».

Paris, la prochaine destination

Basé à Paris et installé à Barcelone depuis 2018, le fonds français OneRagtime se donne pour mission de soutenir des startups technologiques innovantes dans toute l’Europe. « Nous sommes convaincus du potentiel de Woonivers et c’est pour cela que nous souhaitons les accompagner au-delà de leurs frontières. La startup a démontré une croissance continue et des ambitions claires dès sa première année », commente Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de OneRagtime.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Woonivers ambitionne d’étendre sa solution à d’autres pays, en particulier à Paris. En 2019, la capitale française était la sixième ville la plus visitée au monde selon le groupe de recherche Euromonitor. « En phase avec notre philosophie et notre vision, OneRagtime nous apporte les connaissances opérationnelles et stratégiques nécessaires pour notre développement en Europe et à l’international, et notamment en France grâce à sa connaissance du marché », commente Antonio Cantalapiedra, co-fondateur et président exécutif de Woonivers.

Woonivers : les données clés

Fondateurs: Antonio Cantalapiedra et Abel Navajas

Création: 2018

Siège social: Madrid, Espagne

Secteur: tourisme

Activité: application spécialisée dans le remboursement de la TVA aux touristes non-ressortissants de l’Union européenne

Financement: 1,6 million d’euros auprès du fonds français OneRagtime, avec la participation du fonds espagnol Encomenda, de fonds privés mexicains et de capital publique.