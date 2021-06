Comment allier numérique et relance? Cette interrogation qui agite le monde des organisations depuis quelques mois ne fait que s’amplifier à mesure que les collaborateurs reprennent le chemin des bureaux avec de nouveaux besoins en tête sur l’utilisation du digital, mieux que cela : des exigences en tête que le télétravail largement adopté a largement renforcé. Face à ce défi, les DSI (directeurs de système d’information) et RSSI doivent aujourd’hui repenser cette transition à l’aune d’activités en redéfinition.

Avec le Graal : retrouver le niveau d’activité d’avant-crise et saisir les opportunités qui se présentent sur les marchés.

Un challenge que les directions du numérique doivent aujourd’hui considérer avec soin pour ne pas décevoir une ressource rare : les talents qui n’hésitent plus à quitter les sociétés. Le temps n’est pas à l’attentisme.

À Ready For IT, évènement B2B de Com Exposium dédié à la transformation numérique des entreprises (du 28 au 30 juin à Monaco), notre chroniqueur Jean-Luc Raymond de France Num (programme gouvernemental pour la transformation numérique des TPE PME) a réuni 3 entreprises actrices et engagées auprès du monde économique dans cette aventure de la transition digitale.

Listen to « Transformation numérique en 2021: l’expérience collaborateur au cœur des priorités des entreprises » on Spreaker.

Un échange et un partage avec Frédéric Istace de Squirrel qui évoque le rôle essentiel de la formation pour les clients aujourd’hui. De son côté, Victor Arfi de la jeune pousse WeLoop met en avant le rôle du feedback collaborateur comme accélérateur clé de la croissance des entreprises. Gagner du temps! Enfin, Cyrille Elsen de Serenicity, PME rhône-alpine spécialisée dans la cybersécurité, délivre des conseils essentiels pour prévenir les risques numériques mais aussi agir contre les cyberattaques en croissance exponentielle depuis les différentes périodes de confinement.

En introduction, Maria Iacono, directrice de l’événement qui a réuni pour cette édition plus de 350 invités et 45 partenaires au Grimaldi Forum, dresse un panorama des priorités aujourd’hui révélées au grand jour pour une transformation numérique des entreprises comme levier indispensable pour croître et aussi comprendre et répondre aux besoins concrets des clients et des collaborateurs.

Une épopée au cœur des technologies où les usages et l’envie de collaborer, de partager deviennent de plus en plus prégnants : celle de nouveau pouvoir se rencontrer et de partager au sein des entreprises. Un besoin d’humanité irrépressible après 15 mois de pandémie.