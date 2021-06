Brut lève 63 millions d’euros auprès de James Murdoch (Lupa Systems) et Orange Ventures

Le média en ligne français Brut lève 75 millions de dollars (soit environ 63 millions d’euros) en série C auprès de James Murdoch (Lupa Systems), François-Henri Pinault (Artemis), Orange Ventures et Tikehau Capital. Ses investisseurs historiques, dont Alfred Vericel, le co-fondateur de Red River West, participent à ce nouveau tour de table. Le média en ligne, qui a levé 40 millions de dollars en 2019, a récolté au total 127 millions de dollars depuis son lancement en 2016. Fondé par d’anciens piliers de l’univers Canal+, Renaud Le Van Kim, Guillaume Lacroix, Roger Coste et Laurent Lucas , Brut a fait le pari d’un média 100% vidéo et engagé d’un point de vue social.

Présent dans près de 100 pays dans de nombreuses langues, Brut édite des courts reportages, conçus pour être partagés facilement sur les réseaux sociaux. Ce modèle, qui a lui a permis de générer 20 milliards de vues en 2020, a notamment séduit un public jeune et éloigné des médias traditionnels, en passant par les réseaux sociaux. « En créant un contenu innovant avec un fort impact civique, Brut attire la jeunesse de tous les pays, et engage ainsi une communauté globale sur des questions sociétales partout dans le monde », explique François-Henri Pinault, président d’Artemis. « Brut. répond parfaitement aux profondes mutations de notre époque. »

«Un acteur incontournable de l’écosystème médiatique français et européen»

Cette levée de fonds permettra au média de financer son expansion sur des nouveaux marché et de se renforcer à l’international, notamment aux États-Unis où il connaît une forte croissance. Brut. s’est en effet classé dans le Top 4 des pages média les plus consultées sur Facebook dans le pays. Déjà rentable en France, il est également devenu le premier média en ligne d’Inde, devant de grands groupes de médias locaux. Brut. prévoit désormais d’accélérer son développement en Afrique francophone, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Maroc, à la Tunisie et bientôt à l’Egypte, mais aussi en Amérique latine et en Europe avec des pages en Allemagne et en Angleterre.

« En quelques années, Brut. s’est imposé comme un acteur incontournable de l’écosystème médiatique français et européen, en particulier auprès des jeunes », commente Stéphane Richard, Président-Directeur général d’Orange. « Grâce à un modèle innovant fondé sur l’analyse de la donnée, Brut. a participé au renouvellement de la scène journalistique française et a su créer un lien de fidélité fort avec son audience. Ce modèle digital-first est en phase avec la stratégie d’Orange. »

En parallèle, Brut. a mis en place une stratégie de diversification à travers le lancement cette année de BrutX, une plateforme de SVOD par abonnement. Le service, qui a atteint un tiers de son objectif annuel de recrutement d’abonnés le mois de son lancement, propose un catalogue de contenus (séries, films et documentaires), créations originales et acquisitions liés à la ligne éditoriale de Brut. Le média revendique également être le premier en France à obtenir la certification BCorp, attribuée par B Lab Europe, qui labellise les entreprises qui répondent à des normes sociales et environnementales rigoureuses.

Brut. : les données clés

Fondateurs : Renaud Le Van Kim, Guillaume Lacroix, Roger Coste et Laurent Lucas

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : média

Activité : média en ligne

Concurrent: Loopsider

Financement : 75 millions de dollars (soit environ 63 millions d’euros) en série C auprès de James Murdoch (Lupa Systems), François-Henri Pinault (Artemis), Orange Ventures et Tikehau Capital. Ses investisseurs historiques, dont Alfred Vericel, le co-fondateur de Red River West, participent à ce nouveau tour de table.