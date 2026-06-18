VIVATECH 2026, avec Blue Origin, Jeff BEZOS veut construire une entreprise plus grande qu’Amazon

À VivaTech, Jeff Bezos est venu exposer une vision économique, derrière les annonces sur les missions lunaires, les lanceurs réutilisables ou les projets de calcul orbital, le fondateur d’Amazon a esquissé les contours d’une industrie qu’il estime capable de dépasser en ampleur tout ce que la révolution Internet a produit jusqu’à présent.

Cette ambition peut sembler démesurée, pourtant, au cours de l’échange avec l’ancien astronaute Mike Massimino, David Limp, directeur général de Blue Origin, a révélé que Bezos lui avait confié avant son arrivée que Blue Origin pourrait un jour devenir une entreprise plus importante qu’Amazon. Après deux années passées à la tête du groupe spatial, l’ancien dirigeant d’Amazon Devices affirme désormais partager cette conviction.

L’idée mérite que l’on s’y arrête, car derrière l’actualité spatiale se dessine une thèse industrielle qui dépasse largement le secteur des lanceurs.

Amazon organisait le numérique, Blue Origin veut organiser le physique

La comparaison entre Amazon et Blue Origin n’est pas fortuite, Amazon a prospéré grâce à l’émergence d’Internet. L’entreprise a construit des infrastructures logistiques, commerciales et numériques qui ont accompagné la numérisation de l’économie mondiale. Le commerce électronique, le cloud computing et la publicité en ligne ont constitué les principaux moteurs de cette croissance.

Blue Origin s’attaque à une échelle différente, pour Bezos, l’espace n’est pas un marché, mais une nouvelle frontière économique susceptible d’accueillir des industries entières. Télécommunications, énergie, calcul, exploitation de ressources, fabrication avancée, transport ou défense pourraient progressivement s’y développer.

Dans cette perspective, les fusées ne représentent qu’un moyen et qui incarnent le projet pour les médias, mais l’objectif va bien au delà et consiste à bâtir les infrastructures permettant à d’autres entreprises d’y prospérer.

Le parallèle avec Internet apparaît explicitement dans son raisonnement. Les géants du numérique n’auraient jamais émergé sans réseaux mondiaux, centres de données, câbles sous-marins ou protocoles de communication standardisés. De la même manière, Bezos estime que l’économie spatiale nécessitera des infrastructures lourdes avant de pouvoir accueillir des milliers d’acteurs privés.

New Glenn, le lanceur lourd de Blue Origin, relève de cette logique. Les programmes lunaires Blue Moon également. Les futurs réseaux de connectivité satellitaire, les projets de calcul orbital ou encore les outils d’ingénierie assistés par l’intelligence artificielle poursuivent tous le même objectif : construire les fondations de la prochaine économie.

Le marché spatial entre dans une phase industrielle

L’un des passages les plus révélateurs de l’intervention concerne l’état du marché, selon Bezos, le secteur spatial n’est plus limité par la demande mais par l’offre.

Le constat est important, car pendant plusieurs décennies, l’activité spatiale dépendait essentiellement des budgets gouvernementaux. Les agences publiques constituaient les principaux donneurs d’ordre et la cadence des lancements restait relativement faible.

Cette situation évolue rapidement, et les constellations de télécommunications en orbite basse se multiplient. Les besoins des agences de défense augmentent. Les programmes lunaires se densifient. De nouvelles applications apparaissent dans l’observation de la Terre, les communications sécurisées ou le calcul distribué.

Dans le même temps, chaque acteur du secteur évoque les mêmes contraintes : manque de capacité industrielle, délais de production et disponibilité des lanceurs. Cette situation rappelle davantage l’industrie des semi-conducteurs ou celle des centres de données que le spatial institutionnel des décennies précédentes.

Le principal défi n’est plus de démontrer l’existence d’un marché mais de produire suffisamment vite pour répondre à une demande en forte croissance.

La véritable bataille se joue dans les usines

David Limp insiste à plusieurs reprises sur ce point, car construire une fusée reste complexe. Construire l’usine capable d’en produire des centaines constitue un tout autre défi.

Cette distinction est au cœur des grandes réussites industrielles contemporaines. Tesla n’a pas seulement conçu des véhicules électriques. Le groupe a construit des gigafactories. TSMC ne produit pas seulement des puces. L’entreprise maîtrise l’outil industriel le plus avancé du secteur. NVIDIA ne domine pas uniquement grâce à ses architectures, mais grâce à l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.

Blue Origin poursuit la même logique, et l’entreprise investit dans ses propres moteurs, ses propres matériaux, ses capacités de fabrication additive et ses chaînes de production. L’objectif n’est pas de lancer quelques missions emblématiques mais d’atteindre des cadences comparables aux grandes industries manufacturières.

Cette approche traduit la conviction que dans les prochaines décennies, la rareté ne se situera pas au niveau des idées mais de la capacité d’exécution industrielle.

Quand l’espace rencontre l’intelligence artificielle

L’intervention prend une dimension particulièrement intéressante lorsque Bezos aborde Project Sunrise, le projet vise à explorer la possibilité de développer des capacités de calcul directement en orbite.

L’idée peut sembler futuriste, pourtant, elle s’inscrit dans une problématique très actuelle. L’intelligence artificielle entraîne une explosion de la consommation énergétique mondiale. Les hyperscalers investissent des centaines de milliards d’euros dans de nouveaux centres de données. Les réseaux électriques deviennent un facteur limitant dans plusieurs régions du monde.

Dans ce contexte, Bezos estime que certaines infrastructures de calcul pourraient un jour trouver leur place dans l’espace. L’énergie solaire y est disponible quasiment en permanence, les contraintes foncières disparaissent, les futurs réseaux satellitaires pourraient offrir de nouvelles architectures de traitement et de transmission des données.

La faisabilité économique reste à démontrer, mais le simple fait qu’un acteur spatial travaille déjà sur ces hypothèses illustre la convergence croissante entre industrie spatiale et économie de l’intelligence artificielle.

Prometheus ou l’IA au service de l’industrie physique

L’autre annonce importante concerne Prometheus, contrairement aux grands modèles de langage actuellement dominants, le projet ne vise pas à produire du texte ou du code. Son ambition est d’accélérer l’ingénierie des systèmes physiques.

Jeff Bezos part d’un constat simple, les modèles actuels maîtrisent remarquablement les symboles et le langage. Ils restent en revanche peu adaptés à la conception de moteurs, de satellites ou d’infrastructures industrielles complexes.

L’objectif de Prometheus consiste donc à réduire le temps séparant une idée de sa mise en production. Le sujet dépasse largement Blue Origin, et si de tels outils parviennent à accélérer la conception industrielle, ils pourraient transformer l’aéronautique, l’énergie, l’automobile, la défense ou encore les semi-conducteurs.

Une vision de croissance sans limite

L’élément le plus frappant de son discours reste toutefois sa cohérence, qu’il évoque la Lune, les lanceurs, les centres de données orbitaux ou l’intelligence artificielle, Jeff Bezos revient toujours à la même idée, la croissance humaine est aujourd’hui limitée par des contraintes physiques.

L’énergie, les ressources, les matériaux et l’espace disponible deviennent progressivement les principaux facteurs de tension. Sa réponse consiste à étendre le périmètre économique de l’humanité au-delà de la Terre.

La Lune occupe dans cette vision une place centrale, on pas comme destination symbolique, mais comme infrastructure. Sa proximité, ses ressources en eau et ses conditions d’exploitation potentielles en feraient un point d’appui naturel pour les futures activités spatiales.

Mars viendra peut-être plus tard, mais pour Bezos, la priorité consiste d’abord à construire les fondations économiques qui permettront d’y parvenir, c’est probablement là que se situe la différence fondamentale entre Amazon et Blue Origin. Amazon a participé à l’organisation de l’économie numérique mondiale. Blue Origin ambitionne d’étendre le champ même de l’activité économique humaine.