Le jour où la Silicon Valley a compris qu’elle n’était pas souveraine

Depuis vendredi dernier, l’interdiction des modèles Mythos et Fable d’Anthropic alimente les débats sur la souveraineté numérique européenne. Les réactions se multiplient autour d’une même inquiétude : que se passerait-il si les États-Unis décidaient un jour de couper l’accès à certaines technologies d’intelligence artificielle ?

Si la question est légitime, elle passe peut-être à côté de l’essentiel, car l’événement le plus marquant de cette séquence n’est pas que l’Europe découvre sa dépendance aux laboratoires américains, c’est que les laboratoires américains découvrent leur propre dépendance à Washington.

Car si OpenAI, Anthropic ou Google DeepMind sont aujourd’hui perçus comme les nouveaux centres de pouvoir de l’économie mondiale, capables d’orienter les flux de capitaux, de redessiner les chaînes de valeur industrielles et de transformer des pans entiers de l’activité économique, la décision de Washington vient rappeler une vérité que la Silicon Valley avait fini par oublier : lorsqu’une technologie devient un enjeu de puissance, le dernier mot n’appartient plus aux ingénieurs.

À Évian, lors du sommet du G7, Dario Amodei, Sam Altman et Demis Hassabis ont joué une scénographie inédite, ils n’ont pas seulement défendu l’accès mondial à l’intelligence artificielle, mais surtout la condition fondamentale sur laquelle reposent leurs valorisations, à savoir la certitude que personne ne puisse, du jour au lendemain, refermer les marchés dont dépend leur croissance.

Anthropic n’est probablement que le premier domino.

L’événement majeur n’est pas qu’un laboratoire ait été sanctionné, mais que Washington montre qu’il était prêt à intervenir directement dans la diffusion mondiale des modèles les plus avancés. Dès lors, le sujet dépasse largement Anthropic, il concerne OpenAI, il concerne Google DeepMind, il concerne xAI, et demain tout laboratoire dont la croissance repose sur une hypothèse devenue presque invisible tant elle semblait acquise : la libre circulation mondiale des modèles.

Depuis trois ans, les investisseurs valorisent l’intelligence artificielle comme une industrie globale. Les modèles traversent les frontières à la vitesse de la lumière. Les utilisateurs se comptent en centaines de millions. Les marchés adressables se mesurent à l’échelle de la planète.

Et pour des entreprises valorisées plusieurs centaines de milliards de dollars, ce risque vient contrarier leurs modèles financiers, et pas au meilleur moment…

Pourquoi Amodei, Altman et Hassabis parlent désormais d’une seule voix

De facto, le sommet du G7 a offert une scène inhabituelle, Dario Amodei, Sam Altman et Demis Hassabis ont défendu un message remarquablement convergent. Coopération entre démocraties, standards communs, coordination internationale, partage des capacités de cybersécurité : les dirigeants des trois laboratoires les plus influents du monde ont soudainement adopté le même discours.

Cette union de circonstance n’a rien d’anodine, anthropic et OpenAI se disputent les mêmes clients, les mêmes chercheurs et les mêmes investissements. DeepMind poursuit la même ambition technologique. Pourtant, face à Washington, les rivalités semblent momentanément s’effacer.

Leur modèle économique ne peut souffrir un kill switch, les revenus futurs de l’IA reposent sur un marché mondial. Les investissements colossaux engagés dans les centres de données, les GPU et les infrastructures d’entraînement supposent que les modèles pourront être distribués à l’échelle planétaire. Le jour où cette hypothèse devient incertaine, les équations financières commencent à changer.

Chacun pourra comprendre que derrière les appels à la coopération internationale se cache une préoccupation beaucoup plus concrète : préserver les conditions qui justifient les valorisations actuelles de l’industrie.

Les hyperscalers ont davantage à perdre

Un autre angle largement absent des discussions actuelles, est que les acteurs les plus exposés sont les hyperscalers.

L’IA constitue désormais le principal moteur de croissance des infrastructures cloud. Microsoft construit des centres de données à une vitesse inédite pour alimenter OpenAI. Amazon multiplie les investissements dans les capacités IA de son cloud. Google justifie une part croissante de ses dépenses d’infrastructure par l’entraînement et l’inférence des modèles.

Derrière chaque modèle se cache une chaîne de valeur bien plus vaste, dans laquelle des centaines de milliards de dollars sont engagés sur la base d’une conviction : la demande mondiale d’IA continuera de croître sans entrave majeure.

Mais si les modèles deviennent soumis à des régimes d’autorisation, de contrôle ou de restriction géopolitique, l’ensemble de cette mécanique pourrait être affecté. Les laboratoires vendent des modèles, quand les hyperscalers vendent l’autoroute sur laquelle circulent ces modèles.

L’impact économique pourrait être catastrophique pour tout un écosystème, qui plus qu’une bulle, ressemble

La Silicon Valley découvre le risque qu’elle a elle-même contribué à créer

L’ironie de la situation mérite d’être soulignée, depuis plus d’une décennie, les grandes entreprises technologiques américaines ont soutenu l’idée que certaines technologies devaient être protégées pour des raisons de sécurité nationale.

Huawei a été progressivement exclu de nombreux marchés occidentaux. Les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine ont été restreintes. Les infrastructures critiques sont devenues un sujet stratégique, les contrôles à l’exportation se sont multipliés, avec pour objectif de préserver l’avance technologique américaine.

Aujourd’hui, les mêmes mécanismes sont imposés aux champions américains eux-mêmes. La Silicon Valley découvre qu’elle n’est plus totalement maître de son destin et que Donald Trump est prêt à faire monter la pression.