We Love Entrepreneurs : leur aventure a commencé comme la vôtre. Découvrez-la en streaming.

Il y a 11 ans, de Paris à San Francisco en passant par New York, nous avons tendu notre micro à plus de 60 acteurs de la Tech pour explorer une question simple et essentielle : qu’est-ce qui pousse à entreprendre ?

Au total, 35 heures d’interviews, condensées en 52 minutes d’énergie brute, de doutes, de visions et de récits de terrain.

Quelles sont leurs motivations ?

Comment ont-ils lancé leur entreprise ?

Quels obstacles ont-ils rencontrés, et comment les ont-ils surmontés ?

Autant de questions auxquelles répondent des figures emblématiques de l’écosystème comme Xavier Niel, Fany Pechiodat (MyLittleParis), Céline Lazorthes (Leetchi), Frederic Mazzella (Blablacar), Jean-Baptiste Rudelle (Criteo), Jacques-Antoine Granjon (Veepee), Solomon Hykes (Docker), Pierre Kosciusko Morizet (PriceMinister), Mathieu Nouzareth (The Sandbox), ou encore Catherine Barba (Envi)

Un documentaire signé Frenchweb.fr à voir ou revoir en streaming.