Webinar : Cybersécurité et cyberattaques : opportunités et leviers de croissance en Asie du Sud-Est et en Océanie.

La région APAC devient le nouveau terrain de jeu des cybers criminels et prend pour cela une place centrale dans la stratégie des acteurs mondiaux de la cybersécurité. La région abrite 60% de la population mondiale et représente déjà plus de 30% du PIB mondial.

Sa digitalisation accélérée, avec notamment le déploiement de solutions de paiement numérique, l’utilisation des superapps, une adoption accélérée de l’IA et des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars dans des centres de données sont des opportunités, mais aussi des sources de menaces. La région APAC a concentré plus de 34% des attaques enregistrées au niveau mondial en 2024, ce qui la classe à la première place sur le podium mondial. L’Asie du Sud-Est et l’Océanie sont particulièrement touchées et impactées.

📅 Mardi 25 novembre 2025 à 09h00 (CET)

