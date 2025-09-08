📅 EVENT : Marketing Digital Days, du clic à la conversion.

CyberCité organise la 5ᵉ édition des Marketing Digital Days du 14 au 16 octobre 2025. Trois jours d’échanges pour décrypter la mutation du marketing digital : du SEO traditionnel au GEO, en passant par l’exploitation des données, l’IA générative et la fidélisation client. Avec 23 webinars animés par 24 experts et 9 partenaires, l’événement s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les décideurs marketing, e-commerce et acquisition.

Du clic à la conversion – L’art d’un marketing digital performant.

Un rendez-vous clé pour les décideurs du marketing digital

Dans un écosystème digital toujours plus complexe et concurrentiel, maîtriser ses leviers de visibilité et de performance n’est plus une option. Les Marketing Digital Days de CyberCité, organisés en ligne les 14, 15 et 16 octobre 2025, visent à apporter aux professionnels du marketing et du digital des réponses concrètes et directement actionnables.

Le programme, riche de 23 conférences en ligne, couvre l’ensemble du parcours marketing : acquisition de trafic, conversion, fidélisation, mesure et optimisation des performances.

Parmi les thématiques phares, une question occupe une place centrale : la bascule du SEO vers le GEO (Generative Engine Optimization).

Du SEO au GEO : une nouvelle frontière stratégique

L’optimisation pour les moteurs génératifs consiste à adapter ses contenus pour être visibles et cités dans les réponses produites par des IA comme Google Overview, ChatGPT, Copilot ou Perplexity. À la différence du SEO, qui se concentre sur les pages de résultats (SERP), le GEO vise à maximiser la probabilité que les contenus d’une marque soient repris dans les réponses synthétiques fournies par ces nouveaux outils.

Jean-François Vervaecke, Head of SEO chez CyberCité, animera une conférence dédiée : « Du SEO au GEO : les KPI à suivre pour une stratégie digitale gagnante ». L’enjeu : identifier les indicateurs pertinents, mesurer la pertinence des contenus et adapter sa stratégie pour rester compétitif à l’ère des moteurs génératifs.

Jour 1 : poser les bases pour convertir

La première journée est consacrée aux fondamentaux, avec un accent sur les leviers techniques et opérationnels.

SEO & données structurées : Adrien Party (CyberCité) et Xavier Lacot (Redirection.io) montreront comment dépasser les usages basiques de schema.org pour enrichir la visibilité et renforcer l’EEAT.

: Adrien Party (CyberCité) et Xavier Lacot (Redirection.io) montreront comment dépasser les usages basiques de schema.org pour enrichir la visibilité et renforcer l’EEAT. SEO & UX : Laura Blanchard (Khosi) expliquera comment transformer le trafic en valeur business grâce à l’expérience utilisateur.

: Laura Blanchard (Khosi) expliquera comment transformer le trafic en valeur business grâce à l’expérience utilisateur. Netlinking : Quentin Lohou et Hélène Domergue (CyberCité) aborderont la notion de qualité des liens et le calibrage budgétaire réaliste pour optimiser son ROI.

: Quentin Lohou et Hélène Domergue (CyberCité) aborderont la notion de qualité des liens et le calibrage budgétaire réaliste pour optimiser son ROI. Agents IA : Vincent Terrasi (Draft & Goal) présentera la manière dont les agents autonomes révolutionnent le marketing, en passant de la recommandation à l’action.

Cette première journée pose les fondations d’un marketing digital efficace, mesurable et centré sur la conversion.

Jour 2 : construire une stratégie d’acquisition performante

La deuxième journée met l’accent sur la génération de leads et l’optimisation des campagnes.

Contenus haut de funnel : Léa Petralie (CyberCité) démontrera que les contenus éducatifs et informatifs restent stratégiques à l’heure du GEO.

: Léa Petralie (CyberCité) démontrera que les contenus éducatifs et informatifs restent stratégiques à l’heure du GEO. Contenus mémorables : Manon Chaussin (CyberCité) invitera à repenser la prise de parole digitale pour laisser une empreinte durable auprès des audiences.

: Manon Chaussin (CyberCité) invitera à repenser la prise de parole digitale pour laisser une empreinte durable auprès des audiences. Qualité des leads : Léa Petralie et Manon Chaussin reviendront sur les bonnes pratiques pour éliminer les “leads poubelle” et cibler les prospects utiles.

: Léa Petralie et Manon Chaussin reviendront sur les bonnes pratiques pour éliminer les “leads poubelle” et cibler les prospects utiles. Sémantique et LLMs : Guillaume et Sylvain Peyronnet (YourText.Guru, Ibou) interrogeront la véritable évolution des pratiques SEO face aux modèles de langage.

: Guillaume et Sylvain Peyronnet (YourText.Guru, Ibou) interrogeront la véritable évolution des pratiques SEO face aux modèles de langage. Campagnes et formats : Flavie Troncy (CyberCité) dressera un panorama clair des canaux les plus efficaces.

: Flavie Troncy (CyberCité) dressera un panorama clair des canaux les plus efficaces. Acquisition et performance : Pauline Cabirou et Sara Pereira (TimeOne) partageront leur méthodologie pour aligner acquisition et enjeux business.

: Pauline Cabirou et Sara Pereira (TimeOne) partageront leur méthodologie pour aligner acquisition et enjeux business. Flux produits : Gabin Chevrier (CyberCité) expliquera comment transformer un catalogue e-commerce en levier de croissance.

: Gabin Chevrier (CyberCité) expliquera comment transformer un catalogue e-commerce en levier de croissance. Social Media : OnlySo illustrera l’impact de contenus authentiques et engageants pour renforcer la performance des campagnes.

Une journée tournée vers l’acquisition intelligente et la performance durable.

Jour 3 : mesurer, analyser et fidéliser

La dernière journée se concentre sur la data et la rétention.

Plans de marquage et DataViz : Cédric Sonrel (CyberCité) donnera les clés pour structurer la collecte et l’analyse de données.

: Cédric Sonrel (CyberCité) donnera les clés pour structurer la collecte et l’analyse de données. Conversion e-commerce : Pauline Alloin (CyberCité) détaillera comment identifier et corriger les fuites dans le tunnel d’achat.

: Pauline Alloin (CyberCité) détaillera comment identifier et corriger les fuites dans le tunnel d’achat. Audit de formulaires : retour sur l’impact des champs trop nombreux et des points de friction.

: retour sur l’impact des champs trop nombreux et des points de friction. First Party Data : David Folgueira (First ID) expliquera comment exploiter les données propriétaires pour booster les taux de conversion.

: David Folgueira (First ID) expliquera comment exploiter les données propriétaires pour booster les taux de conversion. Conversions invisibles : Clément Auran (CyberCité) montrera comment révéler la valeur réelle des campagnes média.

: Clément Auran (CyberCité) montrera comment révéler la valeur réelle des campagnes média. SEO & rétention : Alban Renard (CyberCité) démontrera comment transformer le SEO en levier de fidélisation.

: Alban Renard (CyberCité) démontrera comment transformer le SEO en levier de fidélisation. Customer Data Platforms : Yohann Waag (LineUp7) présentera les meilleures pratiques pour exploiter le potentiel des CDP dans une stratégie omnicanale.

Cette journée met en avant la mesure et la fidélisation comme piliers de la croissance long terme.

