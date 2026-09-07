POSITIVE se refinance pour poursuivre sa consolidation européenne / LIQUID NETWORK suspend ses transactions après le retrait de 4 000 bitcoins / H COMPANY n’a plus aucun de ses fondateurs

Positive refinance 106 millions d’euros pour poursuivre sa consolidation européenne

Positive finalise un refinancement bancaire de 106 millions d’euros conduit par le CIC, avec quatre autres établissements, afin d’allonger la maturité de sa dette et de financer de nouvelles acquisitions. Après plus de dix opérations en cinq ans, l’éditeur lillois revendique 70 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, majoritairement récurrent, autour de ses logiciels de marketing numérique. Contrôlé par son fondateur Mathieu Tarnus et soutenu par IDI et EMZ, le groupe vise 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2030 sur le marché européen des PME

Liquid Network suspend ses transactions après le retrait de 4 000 bitcoins

Liquid Network, la sidechain de Bitcoin développée par Blockstream, a suspendu les nouvelles transactions après le retrait d’environ 4 000 des 4 200 bitcoins détenus dans son portefeuille fédéré, soit près de 320 millions de dollars. Les acteurs à l’origine de l’opération se présentent comme des hackers éthiques et promettent de restituer l’essentiel des fonds une fois la faille corrigée, sans qu’aucun retour n’ait encore été confirmé. Blockstream attribue l’incident à un bug du logiciel Elements plutôt qu’à la compromission d’une clé.

Avec le départ de Laurent Sifre chez Microsoft, H Company n’a plus aucun de ses fondateurs

Laurent Sifre, cofondateur et ancien directeur technique de H Company, a rejoint une équipe de recherche en IA de Microsoft à Paris après avoir quitté ses fonctions début 2026. Son successeur Pierre-Louis Cedoz aurait également quitté la startup, selon Sifted. Deux ans après sa création, H Company a ainsi perdu l’intégralité de son équipe fondatrice, une Hecatombe.

Matt Clifford quitte la présidence d’Aria après son arrivée chez Anthropic

Matt Clifford quittera le 6 novembre la présidence d’Aria, l’agence britannique chargée de financer la recherche scientifique et technologique de rupture. Son recrutement à temps plein par Anthropic pour conduire les relations du groupe avec les gouvernements hors des États-Unis avait suscité les critiques de plusieurs parlementaires, malgré sa récusation annoncée sur les dossiers concernant l’entreprise. Ce départ relance au Royaume-Uni le débat sur la circulation des responsables entre la définition des politiques publiques de l’IA et les entreprises directement concernées.

Aize acquiert Samp pour rapprocher les données industrielles de la réalité du terrain

L’éditeur norvégien Aize acquiert la startup française Samp, spécialiste de l’IA appliquée aux infrastructures industrielles, pour un montant non communiqué. Déployée sur plus de 500 sites, sa plateforme Shared Reality confronte les scans 3D des installations aux plans, inventaires et données de maintenance afin d’identifier les écarts entre la documentation et l’état réel des équipements. Aize veut ainsi couvrir dans un même environnement les projets neufs et les sites existants, avant le lancement de sa prochaine plateforme prévu fin 2026.

Jaipur Robotics lève 4,3 millions d’euros pour automatiser les usines de valorisation des déchets

La startup suisse Jaipur Robotics lève 4,3 millions d’euros en seed lors d’un tour mené par EquityPitcher Ventures et High-Tech Gründerfonds. Fondée en 2024 par Ermes Zamboni et Nikhil Prakash, elle développe une plateforme de vision par ordinateur capable de détecter les matériaux dangereux, d’améliorer le mélange des déchets et d’assister l’automatisation des grues. Les fonds financeront son déploiement dans de nouvelles usines de valorisation énergétique, puis dans d’autres sites industriels comme les cimenteries et les centrales biomasse.

Fluencify lève 3,7 millions d’euros après avoir atteint 1,7 million d’ARR en six mois

La startup suédoise Fluencify boucle un tour de pré-seed sursouscrit de 3,7 millions d’euros, mené par byFounders avec la participation de Wave Ventures. Fondée en 2025 par Erik Romdhane, Isaac Norin et Sam Stones Hälleberg, elle automatise avec des agents IA la sélection des créateurs, les échanges, la planification des publications et les paiements internationaux. Fluencify revendique 1,7 million d’euros d’ARR six mois après son lancement et plus de 13 000 créateurs actifs. Les fonds financeront des recrutements à Stockholm et l’ouverture d’un bureau commercial à New York.

AI Score lève 4,6 millions d’euros pour encadrer le déploiement des agents IA

La startup britannique AI Score lève 4,6 millions d’euros en seed lors d’un tour mené par Fuel Ventures, avec le soutien renouvelé de GALLOS Technologies, quelques mois après un pré-seed de 860 000 euros. Fondée en 2025 par Alex Harland, ancien membre de l’équipe fondatrice du NCSC britannique, et l’ex-avocate Benita Tibb, elle développe une plateforme capable de suivre et de contrôler en temps réel l’usage de l’IA générative et agentique dans les entreprises.