58 minutes avec Julien David Nitlech, Managing Partner du fonds d’investissement IRIS

Pour le 1er FRENCHWEB VC de l’année, nous recevons Julien-David Nitlech, Managing Partner d’IRIS l’un des fonds d’investissement historique de la tech française. Née en 1986 au sein de la Caisse des Dépots, sous le nom de Part’com Capital, le fonds d’investissement a vécu une seconde vie avec Antoine Garrigues et Pierre de Fouquet qui le rebaptisent IRIS Capital en 2003 à l’issue de l’explosion de la bulle internet. Un peu plus de 10 ans plus tard, Orange et Publicis investissaient 150 millions pour accompagner une nouvelle génération de startups, Iadvize, Lumapps, Scality, Yubo.

2023 ouvre une nouvelle décennie pour IRIS, qui démarre avec un véhicule d’investissement de 150 millions d’euros abondé par ses partenaires historiques que sont Orange, Publicis et la BPI ainsi que des entrepreneurs comme le fondateur de Netatmo Fred Potter ou d’Adot, Yannis Yahiaoui. Iris Ventures est destiné à financer des sociétés tech en amorçage et serie A, sur le marché européen.

