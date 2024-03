FRENCHWEB VC: LEADBLOCK BITPANDA VENTURES / TIKEHAU CAPITAL / RING AFRICA

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boĂźte Ă outils marketing complĂšte pour transformer vos visiteurs en clients fidĂšles

đŸ€ Nouveau fonds de 50M d’EUR Web 3 et des actifs numĂ©riques

BITPANDA et LEADBLOCK PARTNERS annoncent le lancement de LeadBlock Bitpanda Ventures (LBV), un fonds de 50 millions d’EUR destinĂ© Ă soutenir les startups en phase d’amorçage dans le secteur des actifs numĂ©riques. Avec des investissements allant de 250 000 Ă 2 millions d’EUR, LBV se positionne comme un accĂ©lĂ©rateur pour les innovateurs du Web 3, visant Ă faciliter l’adoption de technologies telles que la blockchain et l’IA.

Le partenariat combine l’expertise et les rĂ©seaux de Bitpanda et de LeadBlock, offrant aux startups un accompagnement complet et une plateforme pour leur croissance. Ce fonds paneuropĂ©en vise Ă propulser l’industrie des actifs numĂ©riques en soutenant le dĂ©veloppement de solutions facilitant l’intĂ©gration du Web3 dans le quotidien des utilisateurs.

TIKEHAU CAPITAL entre hauts et bas

TIKEHAU CAPITAL a annoncĂ© une baisse de son bĂ©nĂ©fice net Ă 176,7 millions d’euros en 2023, soit une division par deux par rapport Ă 2022.

La société a insisté sur son internationalisation qui « prépare le terrain pour notre croissance future », et sur « une trajectoire claire vers la réalisation de nos objectifs pour 2026 », selon les co-fondateurs de Tikehau, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, cités dans un communiqué.

Les dĂ©sinvestissements ont accĂ©lĂ©rĂ©, Ă 2,4 milliards d’euros (+33%), « illustrant la qualitĂ© et la nature dĂ©fensive du portefeuille de sociĂ©tĂ©s et d’actifs du groupe”

TIKEHAU CAPITAL, qui gĂšre plus de 42,8 milliards d’euros d’actifs, disposait Ă fin dĂ©cembre de 6,9 milliards d’euros de « dry powder », Ă savoir la somme disponible pour les investissements Ă venir.

🌈 Rainbow : fonds de dotation de Daphni pour un avenir durable

DAPHNI lance le fonds de dotation RAINBOW avec pour mission de soutenir les organisations Ɠuvrant pour un monde plus durable, avec un accent particulier sur l’inclusion sociale. Ce fonds vise Ă doter la jeune gĂ©nĂ©ration des moyens nĂ©cessaires pour construire un avenir plus pĂ©renne. Il est envisagĂ© de financer des projets, Ă hauteur de 10 000 EUR maximum chacun, promouvant un meilleur vivre-ensemble et l’inclusion sociale, en particulier chez les jeunes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2024.

🌍 Ring Capital lance Ring Africa

RING CAPITAL, fonds d’investissement français, Ă©largit son horizon en Afrique avec la crĂ©ation de Ring Africa, un fonds Ă impact destinĂ© aux startups de l’Afrique francophone. DotĂ© d’une ambition de levĂ©e de 50 millions d’EUR, le fonds vise Ă stimuler l’entrepreneuriat dans des domaines clĂ©s tels que le dĂ©veloppement durable et l’adaptation au changement climatique. Elisabeth Moreno, ancienne ministre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă l’ÉgalitĂ© entre les femmes et les hommes, prend la prĂ©sidence du conseil d’administration.

đŸ’” Tech et Deeptech avec Lazard et Elaia

Ayant franchi le seuil de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion Ă la fin de l’annĂ©e 2023, LAZARD FRÈRES GESTION projette de mettre en place d’autres fonds similaires et de diversifier ses investissements vers d’autres actifs non cotĂ©s en bourse. Cette expansion dans le secteur du capital-investissement est renforcĂ©e par sa collaboration avec ELAIA, annoncĂ©e en dĂ©cembre.

Actuellement, le groupe est en pourparlers exclusifs avec ce capital-risqueur europĂ©en pour crĂ©er, dĂšs 2024, un nouveau fonds dotĂ© de plusieurs centaines de millions d’EUR, qui se concentrera sur le financement de compagnies françaises et europĂ©ennes spĂ©cialisĂ©es dans la tech et la deep tech, particuliĂšrement celles en phase late stage et equity growth.

💰 Prudence et adaptation : nouveau credo du capital-risque amĂ©ricain

MalgrĂ© un rebond des marchĂ©s publics amĂ©ricains en 2023, l’investissement en capital-risque aux États-Unis marque une baisse significative, rappelant les niveaux de 2018 Ă 2020, indique le rapport annuel The Innovation Economy Outlook de JP MORGAN. Cette contraction survient dans un contexte macroĂ©conomique difficile, malgrĂ© une inflation en baisse et les perspectives de rĂ©duction des taux par la Fed. Les investisseurs, adoptant une approche prudente, ont rĂ©duit les activitĂ©s de transaction, notamment avec le ralentissement des investisseurs non traditionnels.

Le secteur du capital-risque et du capital-investissement fait face Ă une diminution du rythme de dĂ©ploiement des fonds, en raison d’un sentiment d’investissement changeant, d’une baisse des distributions. Par ailleurs, l’activitĂ© des accords en capital-risque, surtout dans les phases ultĂ©rieures, a considĂ©rablement diminuĂ©, bien qu’un intĂ©rĂȘt accru pour l’IA soit Ă noter.

La disponibilitĂ© du capital se rĂ©duisant, les dirigeants d’entreprises sont incitĂ©s Ă se concentrer sur la rentabilitĂ© et les fondamentaux opĂ©rationnels solides pour obtenir de nouveaux financements. MalgrĂ© ces dĂ©fis, un optimisme prudent prĂ©vaut pour la croissance des revenus et des bĂ©nĂ©fices en 2024, avec une orientation stratĂ©gique vers les fusions et acquisitions.

Bpifrance : bilan pour 10 ans d’activitĂ©

đŸ’¶ Pour marquer son 10e anniversaire, BPIFRANCE a dĂ©voilĂ© une annĂ©e 2023 qualifiĂ©e d’historique, avec un investissement record de 63 milliards d’EUR dans l’Ă©conomie, soit une augmentation de 19% par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Depuis sa crĂ©ation, l’Ă©tablissement a soutenu prĂšs de 600 000 entreprises, transformant 1 700 PME en ETI et injectant au total 249 milliards d’EUR. Ces actions positionnent Bpifrance comme leader europĂ©en et 2e mondial en private equity.

En 2023, Bpifrance a augmentĂ© son engagement financier envers les PME, injectant 455 millions d’EUR dans 145 entreprises, ce qui reprĂ©sente une hausse de 25% par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. De cette somme, plus de 130 millions d’EUR ont Ă©tĂ© allouĂ©s Ă des fonds axĂ©s sur des thĂ©matiques spĂ©cifiques, avec une croissance notable de 171% pour les initiatives environnementales et de 12% pour les projets liĂ©s au tourisme.

La banque publique s’engage Ă©galement Ă accompagner les PME dans l’exportation et la dĂ©carbonation de leurs activitĂ©s, avec des objectifs ambitieux pour les prochaines annĂ©es.

Pieterjan Bouten lance un fonds d’investissement

🏩 Pieterjan Bouten, entrepreneur belge et cofondateur de Showpad, annonce la crĂ©ation d’ENTOURAGE, un fonds d’investissement Early Stage de 25 millions d’euros, complĂ©tĂ© par un studio d’innovation (Tekst). Cette initiative vise Ă soutenir la nouvelle gĂ©nĂ©ration d’entrepreneurs SaaS europĂ©ens, offrant Ă la fois des financements et un accompagnement technique et opĂ©rationnel.

Avec Entourage, Bouten ambitionne de propulser la croissance et la transformation digitale des entreprises europĂ©ennes, s’appuyant sur sa vaste expĂ©rience dans le secteur SaaS. Du cĂŽtĂ© des investissements, Entourage Capital se lance avec 3 sociĂ©tĂ©s SaaS B2B dans son portefeuille : Aikido (cybersĂ©curitĂ©), Henchman (legaltech) et NineID (contrĂŽle d’accĂšs et gestion des sous-traitants).

EN BREF

Le fonds d’investissements amĂ©ricain OPENVIEW prĂ©voit de restituer environ 75% d’un fonds de 571 millions de dollars levĂ© en 2023 Ă ses Limited Partners d’ici le troisiĂšme trimestre, et d’utiliser le capital restant pour soutenir environ 30 startups de son portefeuille.