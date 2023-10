A la découverte de le Fonds FrenchFounders, avec Géraldine Le Meur, Partner & Lead Investment Practice @ FrenchFounders

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de FRENCHWEB VC, le podcast qui vous présente les fonds d’investissements clés de la Frenchtech et qui décode les meilleures pratiques et nouveaux usages en matière de financement de startups. J

🚀 Nous avons l’honneur d’accueillir Géraldine Le Meur, une figure emblématique de l’entreprenariat et de l’innovation, qui pilote le Fonds FrenchFounders.

FrenchFounders, c’est plus qu’un réseau professionnel, c’est une communauté vivante de plus de 25,000 professionnels réunis autour d’une même mission : propulser vers le succès les parcours professionnels et entrepreneuriaux à travers le monde. Avec des bureaux dans 15 pays, une expertise riche et variée dans des secteurs tels que le tech, le digital, la finance, et bien d’autres, ainsi qu’une plateforme dédiée aux rencontres, à l’emploi et à l’investissement, FrenchFounders est devenu le hub incontournable pour celles et ceux qui cherchent à construire, développer et internationaliser leur projet.

Aujourd’hui, avec Géraldine, nous allons explorer les coulisses de cette incroyable initiative, comprendre comment l’intelligence artificielle et le savoir-faire humain s’unissent pour créer des opportunités, et discuter des challenges et des succès rencontrés par les entrepreneurs et professionnels qui gravitent dans cet écosystème global.

➤ Pour en savoir plus, explorez leur site : https://www.frenchfounders.com

➤ Découvrez également leur fonds d’investissement : https://www.lefonds.vc

➤ Et ne manquez pas leurs rencontres événementielles sur : https://www.frenchfounders.com/lessummits

Installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans l’univers des investisseurs, avec notre guide du jour, Géraldine Le Meur.

Listen to « A la découverte de le Fonds FrenchFounders, avec Géraldine Le Meur, Partner & Lead Investment Practice @ FrenchFounders » on Spreaker.

