Dans les Coulisses de SERENA avec Marc FOURNIER, Managing Partner

Fondé en 2008, Serena est un fonds d’investissement qui se distingue par son engagement envers les entrepreneurs. Serena repose sur la volonté de créer le type de fonds de capital-risque dont ses membres fondateurs auraient rêvé lorsqu’ils étaient eux-mêmes entrepreneurs.

Au fil de ses dix ans d’existence, Serena a adopté une approche sélective en matière d’investissements. Chaque année, Serena se concentre sur la sélection d’environ quatre à cinq équipes entrepreneuriales avec un engagement envers leur croissance à long terme. Le fonds privilégie les entrepreneurs basés en Europe qui aspirent à devenir des leaders continentaux ou mondiaux. Serena préfère également diriger ou co-diriger les tours de financement. Cette stratégie s’est révélée jusqu’à présent payante, avec cinq sorties d’une valeur de plus de 100 millions d’euros. Parmi les succès notables figurent Aramis (acquis par PSA), The Fork (acquis par Tripadvisor), Cheerz (acquis par Cewe), Selectron, RSI Video Technologies, et plus récemment, Dataiku.

Le fonds a une inclination particulière pour la DeepTech, les logiciels d’entreprise, les marketplaces et le secteur du divertissement.

Pour en parler plus en détail nous recevons Marc FOURNIER l’un des Managing Partner

