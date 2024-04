SNCF Connect est le service tout-en-un des mobilités durables, conçu et développé par SNCF Connect & Tech.

Avec plus d’1 milliard de visites et 209 millions de billets vendus en 2023, SNCF Connect permet de gérer ses déplacements de bout en bout en proposant aux voyageurs de rechercher leurs itinéraires, retrouver leurs titres et billets de transport (train, bus, transports en commun) ainsi que les infos trafic sur les trains et différentes lignes de transports. Un service tout-en-un personnalisable pour répondre aux différents besoins des voyageurs lors de leurs déplacements.

Lancé le 25 janvier 2022, SNCF Connect évolue avec et pour ses clients, notamment grâce à la communauté Connect & Vous (www.vous.sncf-connect.com) composée de plus de 10 000 membres.