L’intention d’achat : nouvelle pierre angulaire du marketing digital

À mesure que les audiences deviennent plus volatiles et les budgets marketing plus contraints, la connaissance des signaux d’intention reconfigure la manière dont les marques engagent leurs clients. De la simple segmentation à l’activation ciblée, un basculement stratégique s’opère.

De la segmentation à l’intention : une rupture dans la logique marketing

Pendant des décennies, les modèles de vente se sont construits sur des données statiques : sexe, âge, revenus, CSP, enrichis de déclaratif via des panels consommateurs. Ces approches restent utiles pour construire des personas, mais elles ne disent rien de ce qui compte vraiment aujourd’hui : la disposition réelle d’un individu à acheter, ici et maintenant.

Le numérique change la donne, les parcours clients sont devenus fragmentés, mobiles, immédiats et Les signaux faibles émis par les utilisateurs (clics, scrolls, recherches, abandon de panier) sont devenus plus prédictifs qu’une fiche profil figée. Ils permettent aux entreprises de passer d’un ciblage probabiliste à un ciblage comportemental.

Dans ce nouveau paradigme, l’intention d’achat (buying intent) devient l’indicateur prioritaire. Elle permet de détecter les prospects les plus proches de la conversion, d’optimiser les dépenses publicitaires, et de renforcer la pertinence des interactions commerciales.

Cartographier les intentions d’achat : quatre profils types

L’intention d’achat s’inscrit dans un cheminement progressif, calé sur le tunnel de conversion. Voici les quatre grands profils d’intentionnistes observés :

1. Informationnelle – Sensibilisation / Awareness

Le client cherche à comprendre un sujet, un besoin, une tendance. Il n’est pas encore en phase de considération produit. Exemple : une recherche “meilleur moyen de transport urbain écologique”.

📍 Objectif marketing : Éduquer, créer de la préférence de marque en amont (content marketing, articles, vidéos explicatives).

❗ Erreur à éviter : forcer une vente. Il est trop tôt.

2. Investigatrice – Évaluation / Consideration

Le prospect connaît sa problématique et explore les solutions. Il compare les options, consulte des avis, lit des fiches techniques. Exemple : “Comparatif trottinette Xiaomi vs. Ninebot”.

📍 Objectif marketing : Fournir des éléments différenciants, des preuves sociales (reviews, UGC, cas clients).

🎯 À ce stade, le retargeting commence à être pertinent, notamment via des bannières ou email de relance.

3. Navigatrice – Préférence / Intention

Le visiteur manifeste un attachement à une marque précise. Il tape directement “acheter trottinette Ninebot site officiel”. Il explore l’offre avec une intention réelle, mais n’a pas encore franchi le pas.

📍 Objectif marketing : Créer l’urgence ou le levier déclencheur (promo limitée, livraison offerte, paiement en plusieurs fois).

💡 Exemple : pop-up personnalisé déclenché sur un timer ou à la sortie de panier.

4. Transactionnelle – Conversion / Achat

C’est le signal fort : panier rempli, visite d’une page checkout, clic sur un bouton “acheter”. Le client est mûr. C’est ici que se joue la micro-décision finale.

📍 Objectif marketing : Finaliser. Ne rien interrompre. Fluidifier. Ajouter un élément déclencheur (frais de port gratuits, garantie).

🎯 KPI : taux de conversion, panier moyen, coût d’acquisition unitaire.

Méthodologie : comment mesurer le niveau d’intention ?

Il est impossible d’évaluer manuellement l’intention d’achat d’un grand volume de visiteurs. Il faut donc s’appuyer sur des technologies capables d’agréger et d’interpréter ces signaux à grande échelle.

Les signaux à analyser :

Données comportementales individuelles : clics, pages vues, temps passé, abandon de panier, recherches internes.

: clics, pages vues, temps passé, abandon de panier, recherches internes. Données contextuelles : appareil utilisé, heure de visite, géolocalisation.

: appareil utilisé, heure de visite, géolocalisation. Données transactionnelles : montant des produits consultés, historique d’achat, fréquence de visite.

Trois sources de données :

Type de donnée Source Exemple 1st party Vos outils internes (CRM, site, app) Scroll tracking, heatmaps 2nd party Partenaires (réseaux sociaux, search) Données Google Trends, Meta Ads 3rd party Fournisseurs externes Panels, data providers

Intégration dans la stack marketing : outils et cas d’usage

Pour exploiter ces données, les entreprises s’appuient sur des outils qui combinent collecte, traitement, scoring et activation :

🔧 TOOLBOX INTENTIONNISTE

Outil Fonction Cas d’usage DEALFRONT Identification d’entreprises anonymes visitant le site B2B intent data AXONAUTE CRM enrichi avec scoring comportemental Priorisation des leads AB TASTY A/B testing & personnalisation UX Adapter les landing pages selon l’intention

Vers un marketing de la conversion, non de l’exposition

Dans un contexte de hausse du coût par clic et de baisse de l’attention, le marketing digital évolue vers une logique de rentabilité unitaire. La volumétrie de trafic ou d’impressions ne suffit plus. Ce qui compte, c’est la capacité à capter les bons signaux, sur les bons canaux, au bon moment.

L’intention d’achat permet de sortir du marketing de masse pour entrer dans une stratégie chirurgicale avec un ciblage plus fin, un contenu plus pertinent, un tunnel plus court. Le bénéfice est double une meilleure efficacité publicitaire, et une meilleure expérience utilisateur.