Jeux de poupées russes entre ELAIA et LAZARD / ACTIONABLE, nouvelle aventure pour … / 100 millions de plus pour FLINK avant fusion?

Portefeuille numérique européen : Entre craintes et réalités

Le lancement prochain du portefeuille d’identité numérique de l’UE suscite des débats animés sur la vie privée. Cet outil permettra aux citoyens de stocker des données essentielles, comme les pièces d’identité et les détails bancaires, de manière sécurisée. Contrairement aux inquiétudes exprimées sur les réseaux sociaux et par certains politiciens, la Commission européenne assure que ce dispositif offrira un contrôle accru aux individus sur leurs données personnelles.

Selon Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission, ce système vise à augmenter la transparence et à réduire la dépendance aux grandes plateformes. Des experts comme Lilly Schmidt et Bart Jacobs soulignent l’importance de la supervision et de la législation adéquate pour éviter tout abus potentiel tout en mettant en lumière l’importance de l’éducation des citoyens sur leurs droits numériques.

UE : interopérabilité accrue des données Le règlement européen pour une « Europe interopérable » est entré en vigueur le 11 avril, promouvant l’échange transfrontalier de données dans divers secteurs tels que la santé, les transports et la justice. Cette mesure est cruciale pour la COMMISSION EUROPEENNE qui vise à rendre accessibles tous les services publics essentiels d’ici 2030. Le règlement devrait générer une économie annuelle de 5 milliards d’EUR à l’échelle de l’UE. Dans les prochains 3 mois, un comité dédié établira un programme d’interopérabilité en collaboration avec divers acteurs. De plus, les organismes publics devront adopter des services « interopérables dès la conception » et effectuer des évaluations régulières à partir de 2025. Intégration européenne du marché des télécoms Dans un nouveau dossier destiné aux leaders de l’UE, ENRICO LETTA, ancien Premier ministre italien, souligne l’urgence d’une intégration accrue du marché européen des télécommunications pour renforcer la compétitivité de l’Europe. Le rapport, qui sera présenté ce 18 avril, identifie le secteur des télécoms comme un frein majeur à la compétitivité du continent, marqué par une fragmentation excessive. Letta appelle à une consolidation à l’échelle européenne pour mieux rivaliser avec les géants américains, chinois et indiens. Il propose également une réforme réglementaire avec une autorité centralisée de l’UE pour harmoniser les règles du marché. Un investissement de 174 milliards d’EUR est estimé nécessaire pour atteindre les objectifs de connectivité d’ici 2030. L’IA et les cabinets juridiques Les cabinets de restructuration et juridiques américains, tels qu’ALVAREZ & MARSAL et ORRICK HERRINGTON, intègrent de plus en plus l’IA pour traiter d’importants volumes de données dans les dossiers de faillite. Cette technologie permet d’analyser des milliers d’articles de facturation en quelques minutes, une tâche qui prendrait normalement des mois. Cependant, son utilisation soulève des questions éthiques et de sécurité, notamment avec l’IA générative comme ChatGPT. Des juges aux États-Unis ont commencé à exiger des avocats qu’ils attestent de la précision des documents produits par l’IA. En réponse, des cabinets comme WHITE & CASE ont développé des plateformes sécurisées comme PrivateAI pour gérer les données confidentielles, tout en informant les clients de l’utilisation de ces technologies. IA et ingénierie de surfaces : Vers des avancées significatives Une collaboration entre l’INRIA, l’Université Jean Monnet Saint-Étienne et le CNRS aboutit à la création de l’équipe projet MALICE, dédiée à l’avancement de l’apprentissage automatique en ingénierie de surfaces. Basée à Saint-Étienne au laboratoire Hubert Curien, cette initiative vise à développer des solutions novatrices pour les secteurs de la santé, de l’énergie, de la sécurité et du spatial. L’objectif est de surmonter les défis technologiques par l’intégration des connaissances en physique, notamment l’interaction laser-matière, afin d’optimiser les propriétés matérielles pour diverses applications industrielles. ACTIONABLE, la nouvelle aventure de Nicolas RIEUL Avec son associé Nans THOMAS, Nicolas RIEUL (ex VP EMEA de CRITEO) crée une startup spécialisée dans l’analyse prédictive de la satisfaction client. Baptisée ACTIONABLE, cette dernière propose une solution qui analyse les données connectées tout au long du parcours client afin d’évaluer le niveau de satisfaction de ces derniers. L’AX-Score va permettre quotidiennement aux équipes marketing de comprendre la moindre friction qui pourrait faire fuir un client ou provoquer un désabonnement et par conséquent d’agir très vite dans sa résolution. + EN BREF



Selon THE INFORMATION, Mistral serait en discussion avec des investisseurs pour lever plusieurs centaines de millions de dollars, visant une valorisation de 5 milliards de dollars, après avoir levé 415 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards de dollars en décembre 2023.

Le Canada envisage d’introduire une taxe sur les services numĂ©riques ciblant les grandes entreprises technologiques, ce projet pourrait gĂ©nĂ©rer 5,9 milliards de dollars canadiens sur cinq ans et serait effectif dès 2024 / 2025

Pour sa 10e édition, l’évènement PARIS RETAIL WEEK (du 17 au 19 septembre 2024 à Paris Porte de Versailles) présente son fil rouge : la Retailligence, une exploration du commerce mettant en avant l’IA. Ce rendez-vous attend plus 20 000 professionnels, avec un focus innovations et tendances émergentes, notamment l’IA générative. Cette dernière promet d’augmenter la productivité des enseignes de 1,2 à 2 % du chiffre d’affaires annuel, représentant un potentiel de 400 à 660 milliards de dollars supplémentaires.

Au programme : conférences, ateliers, pitchs, remise de trophées, innovation tours… sur des thèmes clés tels que le commerce omnicanal, la logistique, la RSE et les nouvelles méthodes de paiement. L’édition 2024 ambitionne de répondre aux défis du retail, d’améliorer l’expérience client et de soutenir un commerce plus durable.

YOUTUBE intensifie ses efforts pour contrer l’utilisation des bloqueurs de publicité, en ciblant désormais aussi les applications tierces. Cette mesure vise à protéger la monétisation des créateurs et les revenus de la plateforme. En effet, l’entreprise a récemment mis à jour sa politique, empêchant ces applications de contourner les publicités. Les utilisateurs de ces applications reçoivent désormais un message indiquant que le contenu n’est pas disponible, faisant partie de la stratégie globale de YouTube pour encourager le respect des conditions d’utilisation de ses services API et promouvoir son offre YouTube Premium pour une expérience sans publicités.

FRENCHWEB 500 SCALE 2024:

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

DECOUVREZ LE FRENCHWEB 500 SCALE 2024

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

L’essor des deepfakes : Un défi de sécurité croissant La technologie des DEEPFAKES, qui permet de créer des médias manipulés très convaincants, pose un défi grandissant à la sécurité mondiale. Selon iProov, l’utilisation de cette technologie par des acteurs malveillants a vu une augmentation alarmante de 704 % des attaques par substitution de visage de H1 à H2 2023. Près de la moitié des groupes sur le dark web traitant des attaques par deepfakes ont été lancés en 2023. Cette menace exige des mesures proactives et un renforcement des systèmes d’authentification d’identité à distance. Les recherches de Gartner soulignent que les attaques par présentation sont les plus courantes, tandis que les attaques par injection ont triplé en 2023. Face à cette évolution, les entreprises doivent adopter des technologies de pointe pour la détection de deepfakes et intégrer des mesures supplémentaires pour contrer les usurpations d’identité. Cyberattaques : Une menace accrue pour les JO de Paris 2024 À l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024, les experts en cybersécurité mettent en garde contre une multiplication par 10 des cyberattaques. Ces attaques cibleront non seulement les infrastructures des JO mais également les entreprises et leurs dirigeants, exploitant des événements comme vecteurs d’attaques. L’entreprise SEKOIA IO, spécialisée en cybersécurité et récemment relocalisée à Rennes, souligne l’importance de la vigilance, notamment via les dispositifs mobiles et les réseaux sociaux. Les attaques envisagées vont de l’espionnage à la cybercriminalité, avec un potentiel impact significatif sur la sécurité nationale et l’intégrité des jeux. Les experts recommandent l’authentification à double facteur comme mesure de sécurité essentielle pour tous. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, , solution française de gestion commerciale et financière.

Les clés des freelances IT en temps de crise : Optimisme et adaptation Selon la nouvelle étude « Freelancing in Europe » réalisée par Malt, les freelances IT demeurent optimistes malgré la crise économique, avec 85 % des professionnels français, incluant des développeurs backend, ingénieurs cloud, testeurs QA, et data scientists, confiants dans la croissance de leur activité. En Europe, 82 % des freelances dans les technologies partagent cet optimisme. Cette étude, menée auprès de plus de 5 000 freelances dans plusieurs pays européens (dont la France), souligne aussi l’importance de l’autoformation avec 53 % des sondés ayant ajouté une certification ou expertise à leur profil récemment, notamment dans les métiers d’intégrateur web, cloud engineer, expert en cybersécurité, développeur front-end, consultant analytics, consultant RGPD, et scrum master. Par ailleurs, l’attrait pour les grandes entreprises s’est intensifié, illustrant un changement dans la manière dont ces entités valorisent les compétences externes pour innover. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, , professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

ABRAXIO, une solution clĂ©s en main pour les dĂ©cideurs informatiques des PME-ETI et institutions publiques, et leurs Ă©quipes, qui leur permet de manager en temps rĂ©el leur activitĂ© (budget, projets, fournisseurs, Ă©quipes…) lève 2 millions d’euro auprès notamment d’EVOLEM

VEESUAL une solution d’essayage virtuel pour les sites e-commerce des marques de mode vient de boucler un nouveau tour de 3,5 millions d’euros auprès d’AXA VENTURES PARTNERS.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La start-up allemande de livraison rapide, FLINK, aurait levĂ© 100 millions d’euros auprès de ses investisseurs actuels et entamĂ© des discussions de fusion avec ses concurrents GETIR et JUST EAT.

La sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă Tel Aviv, CYNOMI, qui propose un service de CISO virtuel alimentĂ© par l’intelligence artificielle, a levĂ© 20 millions de dollars lors d’un financement de sĂ©rie A menĂ©e par Canaan.

FLATPAY, startup danoise qui fournit des services de paiement aux magasins de dĂ©tail, restaurants, a levĂ© 45 millions d’euros lors d’une sĂ©rie B dirigĂ© par Dawn Capital.

La RHTECH, RIPPLING, s’engage dans une sĂ©rie F, valorisant l’entreprise 13,4 milliards de dollars, après un financement de 200 millions de dollars associĂ©s Ă sortie d’actionnaires historiques pour 670 millions de dollars

Kontakt.io, qui dĂ©veloppe des logiciels et des dispositifs Bluetooth aidant les gestionnaires d’hĂ´pitaux Ă prendre des dĂ©cisions concernant les patients, les lits et l’Ă©quipement, a levĂ© 47,5 millions de dollars auprès de Goldman Sachs.

ACQUISITIONS

Ardian vend Staci pour 1,3 milliard d’EUR à la poste belge

2 ans après une tentative infructueuse, le fonds d’investissement français ARDIAN a réussi à vendre STACI, un spécialiste de la logistique, à BPOST pour 1,3 milliard d’EUR, doublant ainsi sa valeur d’achat de 2019 estimée entre 600 et 650 millions d’euros. L’entreprise, qui a réalisé un Ebitda de 110 millions d’EUR en 2023 pour un chiffre d’affaires de 771 millions, est valorisée à 12 fois son Ebitda. Cette opération permet à Bpost, détenu à 51 % par l’État belge, d’acquérir 100 % de Staci, augmentant significativement sa présence dans le secteur logistique pour compte de tiers, notamment après avoir acquis Radial en 2017.

Jeux de poupées russes entre ELAIA et LAZARD

Comme nous vous l’annoncions dĂ©but mars, LAZARD et ELAIA CAPITAL s’associent dans une nouvelle sociĂ©tĂ© de gestion d’actif qui sera dĂ©tenue Ă Ă 75% par Lazard et Ă 25% par Elaia Partners. Elle sera dirigĂ©e par Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners, aux cĂ´tĂ©s d’une Ă©quipe d’investissement en cours de recrutement. Cette plateforme d’investissement a pour objectif de rĂ©pondre aux besoins en capitaux des futurs leaders technologiques et deep tech en late stage et growth equity. Un premier fonds axĂ© sur l’Europe sera lancĂ© d’ici 2025, sous rĂ©serve de l’approbation des autoritĂ©s rĂ©glementaires.

Un petit dĂ©tail qui n’aura pas manquĂ© d’attirer notre attention, dans le cadre de ce partenariat stratĂ©gique, Lazard prend une participation minoritaire dans Elaia Partners et selon les termes de l’accord, prĂ©voierait la possibilitĂ© pour Lazard de monter au capital jusqu’Ă un contrĂ´le Ă terme Ă 100%.

Levée de fonds record pour diversifier les stratégies d’investissement

ANDREESSEN HOROWITZ vient de lever un montant 7,2 milliards de dollars pour soutenir diverses stratégies d’investissement, marquant une étape clé depuis la création de l’entreprise en 2009. Ces investissements sont répartis entre plusieurs secteurs : American dynamism (600 millions), applications (1 milliard), jeux (600 millions), infrastructure (1,25 milliard) et croissance (3,75 milliards). Avec fond initial de 300 millions, ANDREESSEN HOROWITZ s’est adapté à l’évolution du marché, confirmant la vision de Marc Andreessen énoncée en 2011 que « le logiciel dévore le monde ».

Evolution Equity Partners : 1,1 milliard de dollars pour la cybersécurité

EVOLUTION EQUITY PARTNERS a annoncé la clôture de son 3e fonds, Evolution Technology Fund III, avec des engagements de capital totalisant 1,1 milliard de dollars, visant à investir dans des entreprises innovantes de cybersécurité. Le fonds, le plus important dédié exclusivement à la cybersécurité, était sursouscrit, attirant des investisseurs variés tels que des institutions de 1er plan, des investisseurs souverains, et des family offices. Les fonds seront investis dans des entreprises utilisant l’IA et l’apprentissage machine pour développer des plateformes leader sur le marché, avec des investissements allant de 20 à 150 millions de dollars. Fondée à New York, avec des bureaux à Palo Alto (Californie), Londres et Zurich, Evolution Equity Partners gère actuellement plus de 2 milliards de dollars d’actifs.

23ANDME en passe de quitter la bourse?

La PDG de 23andMe, Anne Wojcicki, envisage de retirer l’entreprise de la cotation publique après trois annĂ©es difficiles sur les marchĂ©s, pĂ©riode durant laquelle la valorisation de la sociĂ©tĂ© a chutĂ©, passant d’un pic de 6 milliards de dollars Ă une valeur nettement infĂ©rieure.

IPO réussie pour IBOTTA

La sociĂ©tĂ© de logiciels de marketing soutenue par Walmart, IBOTTA, a levĂ© environ 577,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse, avec un prix d’action fixĂ© Ă 88 dollars. Cette opĂ©ration valorise l’entreprise Ă 2,67 milliards de dollars.

Rubrik vise une introduction Ă Wall Street

RUBRIK, entreprise de cybersécurité soutenue par Microsoft, annonce son intention de lever jusqu’à 713 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York, visant une valorisation jusqu’à 5,44 milliards de dollars. La société californienne prévoit de vendre 23 millions d’actions, avec un prix unitaire entre 28 et 31 dollars. Cela survient dans un climat favorable aux IPOs aux États-Unis, avec des performances récentes encourageantes du marché. Rubrik, qui a connu une croissance de revenus mais aussi une augmentation de ses pertes, mise sur son partenariat stratégique avec Microsoft et l’utilisation de la plateforme Azure.

Letsignit : Croissance soutenue et objectif de rentabilité pour 2024

Forte d’une progression de 40 % en 2023, la société marseillaise LETSIGNIT (spin-off de Mailinblack), spécialisée dans la transformation des signatures mail en outil de communication, vise une rentabilité accrue en 2024 avec un objectif de revenu annuel récurrent de 11 millions d’euros. 10 ans après sa création, et avec plus de 4 000 clients, la PME dirigée par Capucine Roche, mise sur la diversification géographique et l’élargissement de son offre pour soutenir sa croissance. Priorisant les grands comptes, Letsignit renforce également sa sécurité informatique pour répondre aux exigences des grandes entreprises.

Defense Angels, le club d’investissement spécialisé dans le financement des startups de défense et duales, a nommé l’ancien numéro 2 de l’état-major des armées, le Général ERIC AUTELLET, en tant que nouveau président.

Le Suédois JAN ELLBERGER (ex-vice-président d’Ericsson) a été élu nouveau directeur général de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), lors de l’assemblée générale du 16 avril, avec 54,6 % des voix au dernier tour. Succédant à Luis Jorge Romero en juin, Ellsberger s’engage à renforcer le rôle de l’ETSI dans le système européen de normalisation, notamment en matière de cybersécurité et d’IA. Ce scrutin a vu une participation de 200 organisations sur plus de 850 membres. Le Français Gilles Brégant n’a pas franchi le 3e tour de scrutin.

CLAIRE KORALEWSKI, avec plus de 20 ans d’expérience dans le retail, notamment chez Décathlon, Auchan Retail et Microsoft, a été promue directrice générale de Médiaperformances. Depuis son arrivée en juin 2021 en tant que directrice générale adjointe, elle a piloté l’accélération digitale de l’entreprise et de sa filiale Fidme.

+ BOOKS

Créez la boîte de vos rêves et la vie qui va avec (par Alexis Botaya et Matthieu Douchy) aux Éditions de La Martinière

Au premier abord, le titre de l’ouvrage peut faire sourire, mais au-delà de la formule entrepreneuriale, les 2 auteurs créateurs d’entreprise ont capitalisé via leur aventure respective, 30 principes de motivation et d’action que l’on retrouve dans un voyage de l’idée au lancement de l’entreprise. Avec des routines à installer dans sa vie (rencontrez chaque semaine un inconnu, soyez votre premier client, exercez-vous à rester souple…), le lecteur se met peu à peu dans la peau de traits communs qui font le chef d’entreprise et aussi le startupper.

Il n’y a pas de conseil qui ne soit pas de bon sens pour le duo des 2 auteurs, mais encore faut-il encore trouver les bons mots et les illustrer avec des exemples dans l’Art, dans l’Histoire et dans la Tech (avec de jeunes entreprises devenues grandes) de ceux qui font et réussissent. L’exercice du livre était périlleux, mais le résultat est soigné. Le but est bien de se lancer dans l’entrepreneuriat, mais aussi de dé-montrer que le créateur d’entreprise doit s’appuyer surtout sur ses points forts, bien s’entourer et toujours avoir au fond de soi une curiosité d’esprit qui fait la différence et l’étincelle de la créativité.

