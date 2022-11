Ingénieure de formation, Sophie Cahen a fondé en 2018 Ganymed Robotics, une startup déployant un robot chirurgical dédié à l’orthopédie. Diplômée d’un Masters Degree in Engineering à CentraleSupélec, elle travaille dans de nombreux domaines d’activité avant d’entamer un MBA Candidate à l’INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) en 2016, qui lui permet d’aborder le monde de la création d’entreprise avec plus de confiance.

« Lorsque j’ai créé l’entreprise, j’étais toute seule à être opérationnelle », nous raconte Sophie Cahen.« Il a fallu recruter des gens, lever des fonds, me former sur le métier et le secteur, diriger une équipe de R&D… Aujourd’hui nous avons évolué. Mon rôle est maintenant d’apporter la vision, le financement et essentiellement d’être la garante d’une certaine culture d’entreprise, qui vise à ce que les gens qui travaillent chez nous en soient heureux et fiers. »

C’est ce parcours qui a fini par la pousser, par hasard, à se lancer dans le secteur périlleux de la santé. Un challenge qu’elle a pourtant souhaité relever après sa rencontre avec des chirurgiens et des experts de la robotique. « La santé, c’est un peu un hasard », nous confirme la CEO de Ganymed Robotics. « J’ai eu la chance de rencontrer des chirurgiens qui avaient envie de monter le projet, et j’avais de mon côté l’envie de revenir à mes premières amours : la technique et l’ingénierie. »

Retrouvez notre interview de Sophie Cahen, CEO de Ganymed Robotics :

