Dreampath Diagnostics veut industrialiser la pathologie et lève des fonds auprès de Summit Partners

Basée à Strasbourg, Dreampath Diagnostics entre dans une nouvelle phase de son développement. L’entreprise spécialisée dans l’automatisation des flux de travail des laboratoires d’anatomopathologie annonce un financement de croissance de la part du fonds américain Summit Partners. Si le montant de la transaction reste confidentiel, l’investissement vise à soutenir l’expansion internationale de Dreampath, et élargir sa gamme de produits.

Fondée en 2012, Dreampath s’est attaquée à un maillon logistique encore peu transformé dans la chaîne de diagnostic médical qu’est la gestion des échantillons de tissus. À l’heure où les laboratoires font face à une croissance du volume d’analyses, à des exigences de traçabilité accrues et à une pénurie de personnel, l’entreprise propose une plateforme intégrée qui associe scanners, logiciels propriétaires et consommables pour automatiser l’archivage et la récupération des échantillons pathologiques.

« Les laboratoires de pathologie sont un élément essentiel de l’écosystème mondial des soins de santé, mais nombre d’entre eux dépendent encore de processus manuels et sujets aux erreurs pour l’archivage et la récupération des échantillons », indique Pablo Jordan, cofondateur et CEO de Dreampath Diagnostics. « Notre mission est d’améliorer l’efficacité et la précision de ces flux de travail grâce à l’automatisation et à la traçabilité numérique, permettant ainsi aux laboratoires de fournir aux patients des diagnostics plus rapides et plus sûrs. »

Une plateforme intégrée, pensée pour l’usage industriel

La solution développée par Dreampath repose sur un système en boucle fermée, couvrant l’ensemble du cycle de vie des échantillons de tissus dans un laboratoire. L’entreprise revendique une interopérabilité avec les infrastructures logicielles du marché tout en conservant un contrôle fort sur ses propres standards techniques. Dreampath a protégé sa technologie par plus de 80 brevets internationaux.

À ce jour, plus de 250 millions d’échantillons sont gérés via la plateforme dans 500 laboratoires répartis dans près de 40 pays, dont des hôpitaux publics, des centres de cancérologie, des laboratoires industriels et des instituts de recherche. L’entreprise rapporte une réduction de 83 % du temps d’archivage dans les établissements équipés.

En assurant une traçabilité numérique rigoureuse, Dreampath contribue à limiter les erreurs de manipulation et à sécuriser le processus de diagnostic, tout en réduisant la charge opérationnelle pour les équipes de laboratoire.

Summit Partners entre au capital et rejoint la gouvernance

Avec cet investissement, Dreampath accueille Summit Partners comme premier partenaire institutionnel. Le fonds, actif dans les secteurs de la santé et de la technologie, apporte une expertise dans la montée en échelle des entreprises à forte croissance.

« Les laboratoires de pathologie doivent faire face à des volumes croissants, à des pénuries de personnel et à des demandes croissantes de précision, tout en travaillant avec des techniques qui n’ont pas évolué de manière significative depuis des décennies », commente Thomas Tarnowski, directeur général de Summit Partners. « La plateforme Dreampath est conçue pour remédier à un goulot d’étranglement majeur dans le flux de travail en pathologie. En permettant un accès rapide et traçable aux échantillons de tissus, l’entreprise favorise des opérations de laboratoire plus cohérentes et contribue à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. »

Summit Partners voit dans Dreampath une opportunité de structurer un acteur industriel de référence dans un segment encore peu numérisé du diagnostic médical. « Nous avons été séduits par Dreampath en raison de sa gestion claire dans un secteur en pleine croissance et de plus en plus important du diagnostic de laboratoire », ajoute Jono Pagden, directeur chez Summit Partners.

Les deux représentants de Summit, Thomas Tarnowski et Jono Pagden, rejoignent le conseil d’administration de Dreampath dans le cadre de cette opération.

Une trajectoire de croissance soutenue

Dreampath revendique un taux de croissance annuel composé supérieur à 50 % au cours des dernières années, porté par la demande aux États-Unis, en Europe et sur d’autres marchés stratégiques. Son modèle économique repose sur la vente combinée de logiciels, de matériel et de consommables à haute valeur ajoutée, assurant un revenu récurrent.

L’entreprise prévoit d’élargir son empreinte industrielle, d’accroître sa capacité de production et de continuer à structurer son réseau de partenaires hospitaliers et industriels.