ODOO ouvre une filiale en France, son second marché stratégique

L’éditeur belge de logiciels de gestion, pourtant solidement implanté dans l’Hexagone, avait jusqu’ici fait le choix d’opérer le marché français sans entité dédiée. Cette période touche à sa fin, Odoo a annoncé la création d’Odoo France, avec l’ouverture d’un bureau à Lyon prévue au deuxième trimestre 2026.

La France est aujourd’hui le deuxième marché mondial d’Odoo, derrière les États-Unis. À ce niveau de maturité, l’absence de présence juridique et managériale locale devenait une anomalie, bien que chez Odoo la normalité ne soit pas de mise. L’échéance de la facturation électronique obligatoire à partir de septembre 2026 agit comme un accélérateur et plus qu’un signal de croissance, l’ouverture d’Odoo France traduit une volonté de proximité opérationnelle, à un moment où les entreprises françaises vont devoir adapter en profondeur leurs systèmes de gestion.

À la tête de cette nouvelle filiale, Joséphine Vander Linden est nommée directrice générale.

Une trajectoire radicalement opposée aux standards de la tech

L’histoire d’Odoo détonne dans un écosystème dominé par les levées de fonds successives, les stratégies d’hypercroissance et les récits calibrés pour les marchés financiers. Fondée par Fabien Pinckaers, la société a bâti son développement sur une logique inverse. En vingt ans d’existence, Odoo n’a réalisé que deux levées de fonds. Depuis, plus aucune levée primaire. Odoo est rentable, autofinancée, et se contente d’opérations secondaires ponctuelles pour permettre la liquidité de certains actionnaires historiques. En 2025, l’entreprise devrait dépasser les 550 millions d’euros de chiffre d’affaires, affiche une croissance annuelle proche de 50 % depuis sa création, et emploie près de 5 000 collaborateurs dans le monde. Fabien Pinckaers détient encore 57 % du capital.

À rebours des récits dominants de la tech, Odoo continue de tracer une trajectoire singulière. Une trajectoire qui interroge les dogmes contemporains de la croissance à tout prix, et rappelle qu’il existe d’autres manières de construire des entreprises durables à grande échelle.