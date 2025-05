Alchimie engage un plan de licenciement collectif et envisage sa dissolution

La société Alchimie, spécialisée dans les solutions de diffusion vidéo en marque blanche, a annoncé le 16 mai 2025 l’ouverture d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Cette décision concerne les 26 salariés de l’entreprise. En parallèle, la société proposera à ses actionnaires de se prononcer sur sa dissolution anticipée lors d’une assemblée générale prévue le 27 juin 2025.

Résultats dégradés et perte d’un contrat majeur

Depuis le début de l’année, Alchimie fait face à une forte dégradation de ses performances commerciales. La perte d’un contrat significatif avec l’un de ses principaux clients, combinée à l’absence de nouveaux revenus, a fortement fragilisé l’activité. Ces éléments s’ajoutent à une trajectoire déjà difficile marquée par un chiffre d’affaires en baisse (8,1 M€ en 2024 contre 11,3 M€ en 2023) et une perte nette de 1,84 M€ l’an dernier.

Tentatives de redressement sans succès

Confrontée à une détérioration rapide de son activité, Alchimie a engagé plusieurs actions pour tenter de redresser sa situation. La société a notamment procédé à la cession de ses contrats historiques à Digital Virgo , dans le but de recentrer son activité sur ses briques technologiques. Elle a également mis en œuvre un plan de réduction des coûts , combiné à un soutien financier significatif de son principal actionnaire, HLD , qui a accordé un abandon de créance de 7,1 millions d’euros .

Ces mesures, bien que substantielles, n’ont pas permis de restaurer la viabilité économique de l’entreprise. Les perspectives de cession ou d’adossement ont été explorées, mais n’ont pas abouti. Des discussions restent en cours avec un potentiel repreneur, sans garantie à ce stade quant à leur aboutissement.

Vers une fermeture ordonnée

Le Comité Social et Économique (CSE) a été convoqué pour le 21 mai afin d’examiner le projet de licenciement collectif. La société indique que sa trésorerie actuelle lui permet de faire face à ses obligations envers ses salariés, partenaires et clients. Aucun boni de liquidation ne sera distribué aux actionnaires.

À propos d’Alchimie

Créée en 2005 par Nicolas D’Hueppe et introduite en Bourse en 2020 sur Euronext Growth, Alchimie proposait initialement des chaînes thématiques en ligne, avant de pivoter vers une offre technologique avec 42VideoBricks, sa plateforme SaaS dédiée à la gestion et à la diffusion de contenus vidéo. Son catalogue comptait des accords avec plus de 300 partenaires, dont Arte, France Télévisions Distribution et ZDF.