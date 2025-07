6 millions d’euros pour Trustfull, la startup italienne qui veut s’imposer en France dans la lutte anti-fraude

Face à la montée des fraudes numériques pilotées par l’intelligence artificielle, Trustfull entend accélérer son développement en Europe. La startup milanaise, spécialisée dans la prévention de la fraude en temps réel, vient de boucler un tour de table de 6 millions d’euros pour renforcer ses équipes commerciales et marketing, étoffer son offre produit et s’implanter plus solidement sur les marchés français, espagnol et italien.

Fondée en 2020, Trustfull développe une plateforme SaaS de détection de fraude s’appuyant sur l’analyse en temps réel de signaux digitaux ouverts. L’outil exploite l’open source intelligence et une suite d’agents IA pour évaluer le risque utilisateur à partir de centaines d’indices numériques : numéro de téléphone, adresse IP, email, domaine, comportement de navigation, etc. L’objectif est de renforcer les processus de vérification KYC, KYB et AML, sans ajouter de friction inutile pour les utilisateurs finaux.

Dans un contexte où les attaques par usurpation d’identité, les fraudes synthétiques ou les deepfakes se multiplient, Trustfull revendique une réponse plus agile que les solutions classiques de vérification documentaire. L’entreprise affirme être en mesure de traiter plus de 100 millions de vérifications d’ici fin 2025, portée par une adoption croissante dans les secteurs de la banque, du paiement, de l’e-commerce, ou du voyage.

Ce tour de financement a été mené par Seaya Ventures et Elevator Ventures, aux côtés de l’investisseur historique United Ventures.

Du côté des clients, la société collabore déjà avec plusieurs grandes entreprises dont Nexi, ING Bank, Scalapay, Elavon, Cofidis, AirHelp et Sisal.

Marko Maras, fondateur et CEO, souligne que cette levée représente une étape clé : “Nous sommes ravis d’accueillir Seaya Ventures et Elevator Ventures comme nouveaux investisseurs, et reconnaissants envers United Ventures pour son soutien continu. Cette nouvelle levée valide notre mission d’aider les entreprises à concilier prévention de la fraude et expérience client fluide, et reflète notre capacité à générer un impact mesurable chez nos clients grands comptes.”

La société compte désormais renforcer son implantation commerciale en France, l’un de ses marchés prioritaires. Elle prévoit également d’élargir sa couverture fonctionnelle avec de nouveaux modules de protection à l’ouverture de compte et de détection de compromission de comptes existants, dans un marché mondial de la prévention de la fraude estimé à 77,4 milliards d’euros en 2030.