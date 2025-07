Microsoft quitte le modèle de la “software factory” pour devenir un “intelligence engine”.

À l’ouverture de sa nouvelle année fiscale, Satya Nadella, CEO et président de Microsoft, a exposé dans un message adressé aux salariés, une redéfinition de la mission historique de l’entreprise qui doit passer d’éditeur de logiciels à une infrastructure d’intelligence artificielle.

Une transition assumée vers l’ère post-software

Fondée sur l’idée originelle de Bill Gates de créer une « software factory », Microsoft s’est longtemps définie par sa capacité à produire, distribuer et maintenir des outils standards, à l’instar des systèmes d’exploitation, suites bureautiques, services cloud.

« Ce n’est plus suffisant », affirme-t-il dans son message. À l’ère de l’IA générative, l’objectif est d’outiller non plus seulement les tâches, mais la capacité des utilisateurs à concevoir eux-mêmes leurs solutions. Le cœur du modèle devient une “intelligence engine”, capable d’alimenter n’importe quel acteur, entreprise, institution ou individu, pour générer ses propres agents, ses propres outils, ses propres flux.

Réorganiser toute la chaîne de valeur

Cette transformation impose à Microsoft de repenser l’ensemble de son stack technologique, du silicium aux interfaces.

Au niveau infrastructurel , cela se traduit par des investissements records en CapEx pour soutenir la croissance exponentielle des workloads IA.

, cela se traduit par des investissements records en CapEx pour soutenir la croissance exponentielle des workloads IA. Sur la plateforme , Microsoft cherche à créer des solutions adaptées aux nouveaux usages : agents autonomes, copilotes, environnements de prompt engineering.

, Microsoft cherche à créer des solutions adaptées aux nouveaux usages : agents autonomes, copilotes, environnements de prompt engineering. Du côté des applications, chaque produit historique (Office, Teams, Azure, GitHub) est progressivement redéfini comme un container d’intelligence personnalisable.

L’ambition est de proposer une architecture intégrée, mais modulaire, permettant à chaque organisation d’assembler ses propres briques IA sur une plateforme maîtrisée, et interopérable.

Un modèle plateforme étendu à l’intelligence

Ce repositionnement renforce la logique de “platform company” chère à Microsoft. Mais là où le cloud et le SaaS avaient standardisé les outils, l’IA inverse la logique en individualisant les usages.

Microsoft veut donc se placer non seulement comme fournisseur d’IA, mais comme accélérateur de productivité généralisée, en proposant une couche d’abstraction complète sur les technologies les plus complexes que ce soit un modèle de langage, une infrastructure GPU, ou une orchestration sécurisée.

Cette approche est aussi une manière de verrouiller l’écosystème, car en contrôlant à la fois la plateforme, les API, et les services complémentaires (sécurité, données, stockage), Microsoft entend capturer la valeur ajoutée créée par les développeurs et les entreprises dans leur propre transformation.

Un virage qui repose sur une relecture culturelle

Au-delà de l’ambition produit, Nadella inscrit ce changement dans une dynamique culturelle et appelle les équipes à “désapprendre” les anciens réflexes pour se projeter dans une nouvelle grammaire du travail : rôles plus flous, cycles plus courts, reconfigurations organisationnelles rapides.

Il évoque une nouvelle phase d’agilité créative, comparable à celle des années 1990 lors de la démocratisation du PC.

Licencier en pleine croissance : le paradoxe d’une réorganisation sous tension

Cette transformation stratégique s’accompagne de tensions sociales, car malgré des résultats financiers solides et une capitalisation boursière record, Microsoft a procédé à plusieurs vagues de licenciements ces derniers mois. Satya Nadella reconnaît la dissonance entre cette dynamique de croissance et la suppression de postes, mais l’explique par la nécessité d’adapter en continu les effectifs aux priorités d’investissement. Dans un secteur où « le progrès n’a pas de valeur de franchise », la réallocation rapide des ressources est présentée comme une condition de survie face à l’accélération technologique. Ce choix soulève néanmoins des interrogations sur la soutenabilité sociale des grands virages stratégiques portés par l’IA.