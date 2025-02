Alternative à Workplace by Meta : comment préparer et réussir sa migration en 2025 ?

La fin de Workplace by Meta marque une nouvelle ère pour les entreprises.

Mais face à cette évolution, comment réussir la migration vers une nouvelle plateforme de collaboration ? Quels sont les défis à anticiper, et surtout, comment les surmonter pour garantir une transition fluide et sans accroc ?

💡 Ce que vous allez apprendre dans ce webinar :

Anticipez les impacts pour votre organisation : comprenez les enjeux pour votre entreprise et vos équipes.

: comprenez les enjeux pour votre entreprise et vos équipes. Planifier la migration : découvrez les étapes essentielles pour une migration réussie, de la préparation à l’intégration.

: découvrez les étapes essentielles pour une migration réussie, de la préparation à l’intégration. La meilleure alternative : explorez la solution collaborative Jamespot.

: explorez la solution collaborative Jamespot. Retour d’expérience : des témoignages de nos chefs de projets ayant déjà accompagné nos clients dans leur migration.

: des témoignages de nos chefs de projets ayant déjà accompagné nos clients dans leur migration. Q/R en direct : posez vos questions et obtenez des réponses personnalisées à vos préoccupations spécifiques.

👋 Pourquoi participer ?

Conseils pratiques et actionnables : nous ne nous contentons pas de théories, mais de stratégies concrètes.

: nous ne nous contentons pas de théories, mais de stratégies concrètes. Évitez les erreurs courantes : apprenez à anticiper et à éviter les pièges fréquents dans le processus de migration.

👩‍💻 Animé par deux expertes du sujet.

Petignat Julie, Responsable expérience client chez Jamespot.

Maissa Zouadine, Senior Account Executive chez Jamespot.

+ En savoir plus :

Jamespot est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales.

Fondée en 2005, la société s’est rapidement imposée comme leader sur le marché des Réseaux Sociaux d’Entreprise. La solution éponyme, Jamespot, est un réseau social professionnel distribué en SaaS, et hautement configurable selon des contextes métiers grâce à son catalogue composé de plus de 80 applications activables en quelques clics.

Jamespot est l’outil idéal pour partager des informations, interagir, collaborer, renforcer le lien entre les utilisateurs et dynamiser l’activité d’une société au quotidien. Chaque métier renforce sa performance par le collaboratif, en déployant des applications opérationnelles, ciblées sur les processus (remontée terrain, visioconférence, appel d’offres, plans de communication…).

Jamespot a enrichi son catalogue d’applications en 2017 avec Smart Place et en a profité pour améliorer son expérience utilisateur grâce à un design plus moderne et un affichage plus dynamique. Véritable solution de productivité complète et alternative à d’autres solutions existantes dans les organisations, Jamespot est devenue incontournable dans le quotidien de ses clients, qui n’hésitent pas à devenir de véritables ambassadeurs de la solution.