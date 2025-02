L’offre d’achat d’OpenAI par Elon Musk pourrait coûter très cher à Sam Altman et ses investisseurs

Elon Musk tente de perturber la transformation d’OpenAI

Elon Musk et un groupe d’investisseurs, dont Vy Capital et xAI, ont fait une offre de 97,4 milliards de dollars en vue d’acquérir les actifs de la branche à but non lucratif d’OpenAI. Présentée comme une tentative de rachat, cette proposition ressemble davantage à une manœuvre visant à perturber la transformation d’OpenAI en société commerciale (Public Benefit Corporation (PBC)).

Un véritable coup de gambit

L’organisation qui contrôle encore OpenAI est l’équivalent d’une association à but non lucratif. Enregistrée sous le statut administratif 501(c)(3), elle détient un pouvoir clé sur la gouvernance de l’entreprise.

En déposant cette offre, Musk ne cherche pas réellement à prendre le contrôle d’OpenAI, mais plutôt à ralentir la transition d’OpenAI vers une forme juridique commerciale, notamment en attirant l’attention des régulateurs et en fragilisant la levée de fonds en cours. SoftBank prévoirait un tour de table de 40 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à près de 300 milliards de dollars.

Fondée en 2015 sous la forme d’une organisation à but non lucratif, OpenAI avait pour ambition de développer une intelligence artificielle accessible et du désormais très galvaudé terme « éthique ». Cette structure visait à garantir que les avancées en IA ne soient pas uniquement motivées par des intérêts financiers. Toutefois, cette forme juridique s’est avérée inadaptée pour structurer la dimension financière et attirer les financements massifs nécessaires à son développement.

En 2019, OpenAI a donc créé sa version commerciale, OpenAI LP, tout en conservant un lien juridique avec la structure à but non lucratif. Cette organisation hybride permettait d’attirer des capitaux tout en maintenant un contrôle théorique sur la mission originelle de l’entreprise. Aujourd’hui, ce modèle est devenu un obstacle majeur : la structure à but non lucratif détient notamment le pouvoir de nommer et révoquer les dirigeants, empêchant OpenAI d’opérer comme une entreprise conventionnelle.

Sam Altman et son équipe ont par conséquent entamé une transformation de l’entreprise vers un modèle de Public Benefit Corporation (PBC), une autre forme juridique qui concilie les objectifs commerciaux et la mission d’intérêt général que souhaite poursuivre OpenAI.

Pour mener à bien cette transition, OpenAI doit compenser financièrement la structure à but non lucratif afin d’acquérir son droit de contrôle. C’est dans ce contexte qu’intervient l’offre de Musk. En proposant un montant significatif, il contraint OpenAI à justifier pourquoi elle ferait l’acquisition de ces actifs à un prix inférieur à leur valeur.

Elon Musk a également signalé l’affaire aux attorneys general du Delaware et de Californie, où OpenAI est enregistrée, afin que l’opération de transformation de la gouvernance d’OpenAI soit scrutée par leurs services.

Un coup médiatique en plein Sommet pour l’action sur l’IA

Au-delà des implications financières et juridiques, Musk joue aussi sur l’impact médiatique de son annonce. En s’invitant dans le débat sur l’avenir d’OpenAI, il impose son propre agenda et maintient la pression sur son compétiteur Sam Altman. L’opposition entre les deux figures est devenue un élément central du débat sur l’IA.

Cette confrontation entre Musk et OpenAI va alimenter les discussions de la seconde journée du Sommet sur l’Action pour l’IA, inscrivant cette affaire sur le plan politique.

Quels scénarios pour l’après ?

Si l’offre d’Elon Musk est refusée – ce qu’a fait savoir Sam Altman dès qu’il en a pris connaissance – OpenAI poursuivra sa transformation structurelle. Cependant, sa valorisation pourrait être challengée si des enquêtes administratives sont enclenchées.

Un autre scénario possible serait une intervention des autorités américaines, qui pourraient estimer que la conversion en PBC ne respecte pas les obligations légales imposées aux structures à but non lucratif. Elles pourraient alors exiger une vente aux enchères des actifs concernés.

Un tel processus retarderait considérablement la transformation d’OpenAI et créerait une crise pour ses investisseurs, contraints de payer plus cher afin de sécuriser leur contrôle.