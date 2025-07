CRM, arrêtez de chercher l’outil parfait, construisez votre stack

Dans un environnement RevOps, il n’existe pas de CRM optimal en soi, mais des flux à modéliser, des intégrations à réussir, des équipes à équiper. Voici une lecture contextuelle de dix CRM populaires, non pour les classer, mais pour identifier ce qu’ils débloquent réellement selon vos usages.

Les CRM pour les PME, ETI et Grands Groupes

HubSpot, le CRM product-led par excellence

HubSpot a été pensé dès le départ pour aligner les fonctions marketing, sales et service dans une interface unifiée. Son principal atout est une prise en main rapide et une montée en puissance progressive, soutenue par des workflows puissants et une interopérabilité native. C’est l’outil favori des scaleups cherchant à structurer leur go-to-market sans casser leur dynamique produit. Mais cette simplicité initiale a un coût, à mesure que le nombre de contacts et les besoins en automatisation croissent, la facture augmente rapidement, et la plateforme peut devenir rigide dans des environnements plus complexes.

📌 Pour : scaleups, PME, équipes marketing + sales unifiées

UI fluide, intégration native marketing/CRM/service, workflows puissants

– Modèle de pricing exponentiel, complexité croissante sur les gros volumes

Salesforce, l’infrastructure CRM sur mesure

Salesforce n’est pas un CRM, c’est une plateforme, pensée pour répondre à toutes les complexités organisationnelles. Elle permet de créer un modèle de données entièrement customisé, des workflows sur mesure, et de s’intégrer à des centaines d’outils via AppExchange. C’est l’option par défaut des grandes structures ou des entreprises multi-BU avec des processus différenciés. Mais cette puissance a un prix, sa mise en œuvre nécessite souvent un partenaire externe, le coût d’usage est élevé, et l’UX est rarement perçue comme moderne ou légère.

📌 Pour : entreprises avec des process complexes, plusieurs BU, besoin d’orchestration fine

Ultra-modulaire, écosystème énorme, possibilités de custom infinies

– Coût élevé de déploiement, dépendance à des partenaires externes, lourdeur UX

Odoo, le CRM modulaire intégré à l’ERP

Odoo est un cas à part : ce CRM n’existe pas de manière autonome, il est un module parmi d’autres dans une suite ERP open source. Son principal intérêt réside dans sa capacité à intégrer nativement les fonctions de facturation, logistique, comptabilité, supply chain. Pour les entreprises industrielles ou retail, cela permet une gestion cohérente de bout en bout. Mais cette intégration a un revers : l’expérience utilisateur est moins fluide que sur des CRM SaaS modernes, et le paramétrage dépend fortement de prestataires spécialisés.

📌 Pour : entreprises industrielles, retail, ou avec une logique de back-office forte

Intégré à toute la suite Odoo (facturation, supply, etc.), cohérence data

– UX perfectible, dépendance aux intégrateurs

Pour les TPE, PME:

Brevo, le CRM marketing-first au service des TPE

Anciennement Sendinblue, Brevo est devenu une plateforme CRM légère orientée marketing digital. Il permet de gérer des campagnes email, SMS, des scénarios d’automatisation simples et des formulaires, avec une vue centralisée sur les contacts. Pour les TPE et les petits e-commerçants, c’est une porte d’entrée accessible dans une logique RevOps.

📌 Pour : TPE, ecommerce, équipes avec un besoin d’email automation avant le CRM

Excellent rapport qualité/prix, envoi d’email + CRM dans une même UI

– Moins robuste sur les fonctions CRM pures

Sellsy, le tout-en-un pragmatique à la française

Pensé pour les PME françaises, Sellsy regroupe dans une même plateforme CRM, devis, factures, relances, gestion de trésorerie. L’intérêt est d’éviter les silos entre fonctions commerciales et administratives. Pour une entreprise qui cherche à structurer sa gestion sans multiplier les outils, c’est une solution simple, efficace, conforme RGPD, avec une bonne couverture fonctionnelle. Mais son design reste perfectible, et il est moins adapté à des environnements internationaux ou à des stacks tech avancés.

📌 Pour : PME françaises avec besoin de CRM + facturation + gestion commerciale

CRM, facturation, suivi des ventes et trésorerie dans un seul environnement.

– UX encore perfectible, peu adapté à des stacks complexes ou internationales

Attio, Le CRM programmable et data-native

Attio se distingue par sa logique radicalement différente, ce n’est pas un CRM figé, mais une base de données relationnelle orientée prospection et gestion des relations. L’outil est pensé pour les équipes produits, growth ou sales techniques qui veulent concevoir leur propre logique métier. La gestion des vues est entièrement personnalisable, l’API-first permet une intégration avancée dans un stack no-code ou dev, et l’automatisation est native. En revanche, il ne propose pas de modules marketing ou service, et reste difficile d’accès pour les profils non techniques.

📌 Pour : startups tech, sales engineers, équipes orientées data & automatisation

Structure en base de données flexible, logique de vues personnalisées, API-first

– Pas de modules marketing/service, à réserver à des profils tech-savvy

Pipedrive, Le CRM pipeline-centric sans fioritures

Pipedrive est conçu pour les équipes commerciales qui veulent aller vite, visualiser leur pipeline et gérer les opportunités simplement. Son interface est intuitive, son déploiement se fait en quelques heures, et ses automatisations sont efficaces sans être complexes. C’est un choix classique pour les TPE et les PME avec des cycles de vente clairs. En revanche, Pipedrive montre ses limites dès que des interactions marketing ou des processus plus collaboratifs entrent en jeu. Le reporting est sommaire, et la logique cross-fonctionnelle peu développée.

📌 Pour : TPE/PME avec cycle de vente clair, équipes Sales classique

Visualisation pipeline ultra intuitive, automatisations simples, bon rapport qualité/prix

– Peu adapté aux besoins cross-fonctionnels, pour une structure sales simple, reporting limité

Pour les Freelances et TPE

Jova, CRM social et prospection multicanal

Jova est conçu pour simplifier la prospection B2B moderne, connecté à LinkedIn et aux emails, il permet de suivre les interactions, segmenter ses contacts et piloter ses relances. L’interface est légère, les workflows centrés sur l’efficacité individuelle. C’est un outil pertinent pour les freelances, SDRs ou petites équipes sales qui font de l’outbound leur canal principal. Mais comme Breakcold, il reste limité pour la gestion avancée des opportunités ou le travail collaboratif.

📌 Pour : freelances, SDRs, petites équipes outbound

Agrégation des contacts multi-canaux (LinkedIn, email), cold outreach simplifié

– Fonctionnalités limitées côté gestion d’opportunités ou collaboration interne

Breakcold, Le CRM lean pour l’outbound individuel

Breakcold s’inscrit dans la même philosophie que Jova, aller droit au but dans la prospection multicanal. L’outil agrège LinkedIn, email, Twitter, pour permettre à un commercial de suivre ses prospects, relancer au bon moment et centraliser ses interactions. L’interface est sobre, la mise en place quasi immédiate. Pour un freelance ou un SDR en solo, c’est efficace. Mais l’outil atteint vite ses limites pour des usages CRM collaboratifs ou des entreprises à forte structuration.

📌 Pour : freelances, SDRs, petites équipes outbound

Agrégation des contacts multi-canaux (LinkedIn, email), cold outreach simplifié.

– Fonctionnalités limitées côté gestion d’opportunités ou collaboration interne

L’outsider

folk, Pour gérer des relations et des opportunités

Folk cible un segment mal adressé par les CRM traditionnels : les métiers de la relation. VC, agences, freelances ou cabinets de conseil utilisent Folk pour gérer des contacts, suivre des opportunités floues, classer leurs relations avec des tags intelligents. L’interface est épurée, les fonctionnalités centrées sur la simplicité d’usage. Ce n’est pas un outil pour gérer un cycle de vente B2B complexe, mais un allié puissant pour cartographier et activer un réseau relationnel.

📌 Pour : cabinets de conseil, VC, agences, PR

Gestion de contacts relationnelle, étiquettes intelligentes, logique réseau.

– Pas fait pour un suivi pipeline strict, pas adapté à tous types de business