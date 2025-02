CountAct lève 1,3 million d’euros pour digitaliser la gestion des urgences en entreprise

CountAct déploie une solution SaaS conçue pour automatiser et structurer la gestion des incidents en entreprise. Destinée aux sites tertiaires, industriels et établissements recevant du public (ERP), la plateforme centralise les procédures d’urgence et optimise la réactivité face aux risques.

L’outil permet un pilotage en temps réel des ressources humaines et matérielles, tout en assurant une traçabilité instantanée des événements. Grâce à son tableau de bord centralisé, les responsables peuvent suivre leurs obligations réglementaires, attribuer des tâches de sécurité et adapter les consignes selon le type d’incident. L’intégration d’une Business Intelligence dédiée offre une vision analytique pour améliorer en continu les protocoles d’évacuation et de prévention.

En structurant la gestion des urgences, CountAct répond aux nouveaux enjeux de flexibilité du travail (télétravail, flex office), de traçabilité des incidents et d’optimisation des plans de sûreté. La solution se positionne ainsi comme un levier stratégique pour la sécurité des entreprises, leur permettant d’anticiper et de gérer efficacement les crises.

Pour accélérer son expansion et renforcer ses capacités technologiques, CountAct vient de lever 1,3 million d’euros auprès de 50 Partners, Grenoble Angels – Oser l’entreprise et Savoie Angels. Ce financement vise à soutenir le déploiement de la plateforme sur un plus large périmètre et à poursuivre le développement de fonctionnalités avancées pour répondre aux exigences croissantes des entreprises en matière de sûreté et de gestion des risques.