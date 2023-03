Amazon déploie peu à peu Amazon One, sa solution de paiement par reconnaissance de la paume de la main

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Panera Bread teste actuellement le service de paiement par reconnaissance de la paume de la main d’Amazon dans deux de ses restaurants, a annoncé Amazon mercredi. C’est la première fois qu’un restaurant utilise cette technologie.

Le service, appelé Amazon One, permettra aux clients de connecter leur empreinte de paume à leurs cartes de crédit ou de débit, ainsi qu’à un programme de fidélité de Panera, a déclaré Dilip Kumar, vice-président d’Amazon. La chaîne de restaurants prévoit d’étendre le service à 10 à 20 autres sites au cours des prochains mois, a déclaré un responsable de Panera à CNBC.

Amazon a déjà déployé Amazon One dans de nombreux magasins physiques Amazon Fresh et Amazon Go, ainsi que dans certains magasins Whole Foods.