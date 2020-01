[Appel à candidatures] Accélérez votre projet Fintech

Finance Innovation lance, à partir du 15 janvier, son 11ème Appel à Projets national Fintech!

Faisant partie des 7 Pôles de Compétitivité mondial, nous cherchons à identifier et labelliser les 100 fintech les plus prometteuses de l’année. Elles seront évaluées selon 3 critères : Innovant, Stratégique et Crédible.

Ces projets devront également s’intégrer dans l’écosystème financier, notamment dans les métiers suivants : Assurance, Banque, Economie Sociale et solidaire, Gestion d’actifs, Immobilier, Métiers du Chiffre et du Conseil.

Après avoir accompagné +1200 entreprises et labellisé 620 projets depuis sa création en 2007, Finance Innovation est le cluster de référence des innovations de rupture dans l’industrie financière.

Et si demain, vous faisiez partie de la communauté des Fintechs labellisées par le Pôle ?

Type de projets recherchés

Les critères de sélection

Fintechs évaluées selon 3 critères : Innovant, Stratégique et Crédible

Les récompenses

Label Finance Innovation : Communication, Visibilité, Mises en relation, Expertises etc.

Le calendrier

Début du dépôt des candidatures : 15 janvier 2020

Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2020

Les comités de labellisation sont organisés au fil de l’eau durant ces 4 mois.

Le Fin&Tech Community, événement symbolisant la Cérémonie officielle de Remise des Labels aura lieu en juin 2020. Be there!