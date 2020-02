[Appel à candidatures] AI4Curie : un challenge en IA pour prédire l’efficacité de l’immunothérapie

L’appel à projet a pour vocation de récompenser les Très Petites Entreprises (TPE), Petites et Moyennes Entreprises (PME), Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) ou laboratoires de recherche académiques ayant la proposition la plus pertinente pour répondre à une question soumise par l’Institut Curie dans le domaine de l’oncologie : prédire la réponse à l’immunothérapie à partir d’analyse d’images des patients ayant un cancer bronchique. La proposition de réponse devra impérativement utiliser l’Intelligence Artificielle (ou IA) et être innovante. Le Lauréat aura l’opportunité d’être accompagné par l’Institut Curie pour mettre en place une preuve de concept (ou POC) basée sur sa proposition pour une durée de 4 mois. À ce moment là uniquement, il aura l’occasion de travailler sur des images anonymisées.

Les critères de sélection

La Compréhension de la problématique clinique

Le Caractère innovant et original de la solution

La Capacité de la solution technique proposée à répondre à la question soumise

La complexité de mise en œuvre de la solution

L’Expertise en Intelligence Artificielle

Prix/Donation

60 000 euros

Le calendrier

Recueil des candidatures :

Les dossiers sont téléchargeables à partir du 22 janvier 2020 Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 30 avril 2020 à 12h00 (horodatage informatique faisant foi) Présélection des 5 candidats par le jury en mai 2020 Audition desdits candidats sélectionnés et sélection d’un lauréat par le jury en juin 2020 Validation et octroi de subvention au lauréat. POC réalisé entre septembre à décembre 2020 aux sein des laboratoires de l’Institut Curie .



