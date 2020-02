[Appel à candidatures] La plateforme d’incubation Ville Durable de Paris&Co recrute sa 5ème promo de startups

Créée en 2016, la plateforme d’innovation Ville Durable de Paris&Co est le premier incubateur multi-corporates qui rassemble l’ensemble des acteurs de l’écosystème à travers un objectif commun, celui de construire et imaginer la ville de demain.

Chaque année, il détecte et accompagne les 70 startups les plus prometteuses du secteur autour de trois thématiques clés : l’économie circulaire, l’immobilier de demain, la logistique et la mobilité durable.

Les entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement business sectoriel afin d’être soutenus dans leur croissance et sont connectés à un écosystème d’acteurs stratégiques : startups, grandes entreprises, PME, investisseurs, acteurs institutionnels, experts et médias. Depuis 2016, ce dispositif a accompagné plus de 230 entrepreneurs et a généré plus de 145 collaborations business entre startups et grands groupes partenaires.

Optimisez vos chances de réussite et accélérez votre business en rejoignant la communauté Ville Durable de Paris&Co.

Type de projets/candidats recherchés

Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la Métropole, a inauguré en 2016 la plateforme d’incubation et d’innovation Ville Durable. La plateforme accompagne d’un point de vue business les startups de la ville durable et facilite leur mise en relation avec des grands groupes dans les secteurs de l’économie circulaire, de l’immobilier et de la logistique et de la mobilité.

S’inscrire

Les critères de sélection

Caractère innovant de votre solution (produit, service, usage)

Crédibilité et sérieux du business plan

Potentiel de développement économique

Qualité et complémentarité de l’équipe porteuse du projet

Répondre aux enjeux stratégiques de nos partenaires

S’inscrire dans une démarche d’impact positif (social, environnemental…)

Le calendrier

Date limite de candidature: 29 février

Réunion information: 19 février

Annonce des projets présélectionnés: 3 avril

Comités de sélection (pitch): 21, 22, 23 avril

Entrée en incubation: 15 mai

S’inscrire