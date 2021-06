[Appel à candidatures] Moov’with Manutan: le programme pour identifier les start-ups innovantes BtoB

Manutan lance “Moov’with Manutan”,

un programme en partenariat avec le Moovjee pour identifier des start-ups innovantes BtoB !

Entre 2020 et 2021, 912 945 entreprises se sont créées en France, preuve que l’entrepreneuriat a le vent en poupe, même en période de pandémie (source INSEE). C’est ce même vent entrepreneurial qui souffle sur Manutan depuis plusieurs années et qui est à l’origine de “Moov’with Manutan”, le programme co-brandé avec le Moovjee qui vise à identifier et accompagner les start-ups innovantes de l’univers BtoB.

Fondé en 2009, le Moovjee a pour mission d’accompagner le développement des jeunes entrepreneurs, de les informer et surtout de les soutenir pour mieux les faire rayonner. Ce programme co-brandé aide les entrepreneurs débutants en leur donnant les clefs de la réussite via un réseau d’experts métiers, une visibilité médiatique, mais également une réelle intégration au tissu économique.

Que l’aventure commence !

L’aventure “Moov’with Manutan” est ouverte aux entrepreneurs de 18 à 30 ans qui souhaitent se développer. La détention d’au moins 20% des parts de la société est requise, avec une création made in France. Dans la même ligne que Manutan, le secteur d’activité des start-ups doit être BtoB avec des clients cibles de type PME ou ETI. Les jeunes entrepreneurs peuvent voir grand car les ambitions peuvent être françaises et / ou européennes !

La partage et l’échange sont des valeurs importantes chez Manutan qui voit en ce programme une collaboration win-win. C’est pourquoi les offres des start-ups doivent être en cohérence avec les besoins des clients de Manutan. Trouver des produits de classe C (fournitures industrielles et outillage, emballage, sécurité, hygiène, etc.) ou des services dédiés aux entreprises innovants telle est l’ambition de ce programme.

Manutan a une vision forte de son développement RSE, et souhaite, à ses côtés, des partenaires aux valeurs tout aussi engagées. C’est pourquoi le lien du produit ou du service proposé à la RSE sera un réel atout pour être sélectionné dans ce programme.

Après l’acceptation des candidats au programme de mentorat du Moovjee, les candidats présélectionnés présenteront leur projet devant un jury qui permettra aux équipes de “Moov’with Manutan” de sélectionner une à trois start-ups qui se verront accompagnées par Manutan dans le développement de leur offre.

Et ensuite ?

Les lauréats sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement complet pendant un an via diverses actions. Manutan propose un hébergement au sein de son siège européen à Gonesse ainsi qu’un accès aux équipements du site : espaces de coworking, restaurant d’entreprise, centre sportif…

L’accompagnement sur-mesure est au cœur de ce programme, c’est pourquoi les start- ups bénéficieront également d’un sponsor, d’un parrain business mais aussi de meetings réguliers pour suivre le développement de leur offre. L’esprit de communauté et de solidarité sont des valeurs qui accompagnent Manutan au quotidien, c’est pour cela que les start-ups non lauréates mais qui seront passées devant le jury ne seront pas laissées au bord du chemin. Celles-ci pourront profiter, comme les trois gagnants, de l’organisation de tables rondes thématiques, ainsi que d’une visite du siège européen de Manutan.

En bref

L’aventure “Moov’with Manutan” est avant tout une histoire de passion pour l’innovation et l’entrepreneuriat de demain. C’est une envie commune de mettre en lumière des projets innovants pour créer des collaborations fortes et rayonnantes.

“Ce programme co-brandé avec le Moovjee vient confirmer l’engagement de Manutan auprès des start-ups et sa volonté d’innover au quotidien. C’est une fierté pour nous de mettre sur le devant de la scène des start-ups BtoB innovantes avec des projets ambitieux, en adéquation avec les valeurs de Manutan. Cette collaboration win-win nous permet également d’apprendre, de nous challenger et de rester ancrés dans une dynamique tournée vers l’avenir”, Xavier Laurent, Directeur des Fusions et Acquisitions du groupe Manutan.

