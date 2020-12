Après un an de négociations, SFR FttH finalise le rachat de Covage pour 1 milliard d’euros

Altice Europe a annoncé mercredi que sa filiale SFR FttH (fibre optique jusqu’au domicile) avait finalisé l’acquisition de l’opérateur d’infrastructures Covage auprès du fonds d’investissement Cube Infrastructure pour un milliard d’euros, avec l’aide d’un « consortium » d’investisseurs financiers. L’opération, annoncée en novembre 2019, doit permettre à SFR FttH « d’étendre significativement sa présence » et d’équiper en fibre au moins 2,4 millions de foyers supplémentaires.

« La combinaison de SFR FttH et de Covage élargit encore l’un des plus grands grossistes FttH en Europe, le seul challenger d’infrastructure à l’échelle nationale pour l’opérateur historique (Orange). Avec SFR FttH, le déploiement industriel du FttH sur l’ensemble des territoires français s’accélère », indique Altice Europe dans un communiqué.

8 millions de foyers en France

Avec cet apport de Covage, SFR FttH équipera au total environ 8 millions de foyers en France. Le groupe Covage est spécialisé dans la conception, le déploiement et la commercialisation de la fibre optique dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP). Les RIP sont des délégations de service public permettant le déploiement de la fibre, le plus souvent dans les zones les moins denses de l’Hexagone, sous la conduite des collectivités locales, départements ou régions le plus souvent, et avec une participation financière de l’Etat.

De son côté, SFR FttH est la filiale d’Altice France chargée du déploiement de la fibre optique principalement dans les zones dites AMII (pour appels à manifestation d’intention d’investissement), qui correspondent aux zones moyennement denses du territoire. Altice Europe, qui possède 50,1% de SFR FttH, avait annoncé en mars avoir cédé 49,9% de cette filiale à un « consortium » composé de Omers Infrastructure, Axa IM-Real Assets et la branche capital investissement d’Allianz.