ARCADS.AI lève 14 millions d’euros pour industrialiser la production video marketing par l’IA

La production video a longtemps relevé d’une logique artisanale, avec une équipe, un tournage, une post-production, puis une déclinaison laborieuse des formats et des langues. La montée en puissance des formats courts a fait exploser cette mécanique. Les marques et les studios ne cherchent plus une video unique qui raconte tout, mais doivent alimenter en continu des plateformes qui privilégient la répétition, la variation, l’ajustement permanent. La question n’est plus seulement créative mais de savoir comment industrialiser l’ensemble de la production.

La startup française Arcads.ai propose une plateforme de génération automatisée de videos marketing à partir d’acteurs IA, pensée pour produire rapidement des contenus adaptés aux réseaux sociaux. Le produit vise des usages concrets, type UGC, démonstrations produit, unboxing, fashion try-on, avec des déclinaisons dans plus de 35 langues.

Du format au flux

La video est devenue un flux. Sur TikTok, Reels, Shorts, l’inventaire se renouvelle en permanence, et l’algorithme sanctionne autant l’essoufflement que l’absence de cadence. Cela impose aux équipes marketing de produire plus, dans plus de formats, pour plus de plateformes, avec plus de variantes. Ainsi une même promesse doit être réécrite, remontée, reshootée, localisée

L’IA apporte une solution à ce besoin de production en automatisant les versions nécessaires, les équipes marketing gardant le controle sur l’orchestration: duelles versions produire, pour quel segment, sur quelle plateforme, à quel moment, avec quel angle créatif et quel call-to-action.

Une industrialisation par la standardisation

Industrialiser ne signifie pas uniformiser totalement, mais accepter une forme de standardisation productive. Cela est d’autant plus possible que les formats courts ont leurs propres codes. Face caméra, rythme, accroche dans les deux premières secondes, les marques ont appris à fonctionner avec des variations de scripts, d’images, de hooks, plutôt qu’avec une « campagne » traditionnelle plus figée.

Dans ce cadre, une plateforme comme Arcads.ai s’apparente à un atelier logiciel qui colle à la réalité des studios d’applications, des agences performance et d’une partie des marques direct-to-consumer qui vivent dans la contrainte du coût d’acquisition.

Le moteur économique derrière le volume

La poussée de la video ne tient pas uniquement à une tendance culturelle. Elle suit les budgets. Aux Etats-Unis, les dépenses de publicité video digitale ont atteint près de 63 milliards de dollars en 2024, soit environ 53,6 milliards d’euros avec un taux de conversion fixe, et elles devraient dépasser 72 milliards de dollars en 2025, soit environ 61,2 milliards d’euros. Dans un marché où les montants augmentent et où les formats se multiplient, la production devient un centre de coût stratégique. Produire plus avec les mêmes équipes, ou produire autant avec moins de frictions, devient un avantage compétitif.

Pourquoi le marché US devient la premiere reference

Plus de la moitié des utilisateurs d’Arcads.ai sont aux Etats-Unis, la startup prévoit d’ailleurs une implantation à San Francisco. Le marché américain concentre des budgets, une culture du test, et une densité d’acteurs qui fait que l’écosystème d’agences et de studios y est particulièrement mature.

Arcads.ai annonce une levée Seed de 14 millions d’euros, sa première levée institutionnelle, menée par Eurazeo, avec la participation de Alpha Intelligence Capital et d’investisseurs internationaux dont le programme Scout de Sequoia. La société a été fondée en 2024 par Dylan Fournier et Romain Torres. Elle indique disposer d’une équipe de 7 personnes, revendiquer plus de 6 000 clients et générer plus de 100 000 contenus par mois, avec une base d’utilisateurs majoritairement située aux Etats-Unis et une implantation prévue à San Francisco.