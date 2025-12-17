Deux tours de table en un an : ANKAR lève 17 millions d’euros pour ses outils de brevets IA

La startup londonienne Ankar vient de boucler un tour de table de 17 millions d’euros en Série A. Moins d’un an après son premier financement que nous vous relations en mai dernier, cette levée menée par Atomico porte le total des fonds collectés à 20,4 millions d’euros. Index Ventures, déjà présent au capital, renforce sa participation, tandis que Norrsken VC et Daphni rejoignent le tour.

La société s’attaque au cycle de vie des brevets, car si l’intelligence artificielle accélère la production d’innovations, les outils permettant de les protéger juridiquement restent archaïques. Ankar propose une plateforme qui unifie l’ensemble du processus, de la capture initiale de l’idée aux interactions avec les offices de propriété intellectuelle.

La recherche d’antériorité, l’analyse de nouveauté, la rédaction des revendications et le suivi des procédures sont regroupés dans un même environnement. L’IA intervient comme assistant analytique, non comme outil de rédaction automatisée. L’ambition est d’améliorer la qualité des revendications et dégager plusieurs centaines d’heures de travail vers des tâches stratégiques.

Le volet sécurité structure le positionnement de la startup, car dans le domaine des brevets, une fuite d’information peut détruire toute valeur économique. Ankar met en avant une architecture conçue pour des environnements d’entreprise contraints, avec une gouvernance stricte des modèles de langage et un contrôle serré des données. Un héritage des parcours de Tamar Gomez et Wiem Gharbi, les deux cofondatrices, passées par Palantir où elles ont travaillé sur des systèmes critiques.

L’entreprise compte déjà L’Oréal et le cabinet d’avocats Vorys parmi ses clients. Des références qui ont pesé dans la décision d’Atomico et des autres investisseurs.« L’invention est la manière dont nous relevons les plus grands défis de l’humanité, mais les systèmes censés protéger ces idées ont plusieurs décennies de retard. L’IA va redéfinir la façon dont les organisations innovent à l’échelle mondiale au cours des cinq prochaines années, en faisant de la propriété intellectuelle un levier de croissance plutôt qu’un centre de coûts », résume Tamar Gomez.

Wiem Gharbi ajoute : « Les brevets se situent à l’intersection de connaissances techniques approfondies et d’un raisonnement juridique précis, et l’IA permet enfin de dégager un véritable effet de levier dans ce processus ».

Avec ces nouveaux fonds, Ankar prévoit de doubler ses effectifs et d’accélérer son développement en Europe et aux États-Unis. Le pari est des’imposer comme infrastructure logicielle de l’innovation à l’heure où les actifs immatériels représentent une part croissante de la valeur des entreprises.